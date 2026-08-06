Трима убити след руски удари по жилищни сгради в украинския град Балаклия

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Руски удари по жилищни сгради в източния украински град Балаклия убиха трима души, съобщиха властите в приложението Телеграм, цитирани от Ройтерс.

Спасителните екипи в момента гасят възникналите пожари и разчистват отломките.

Балаклия се намира в Изюмски район, Харковска област.

В Сумска област властите съобщават за най-малко двама ранени при руски бомбардировки с управляеми бомби над гражданска инфраструктура. По думите им има пострадали жилищни домове, пише БТА.

Междувременно Донецката областна военна администрация съобщи, че 12 000 мирни граждани остават в зоните на активни бойни действия в Донецка област, предаде Укринформ.

Оттам допълниха, че на територията на намиращата се под украински контрол част от областта остават около 115 000 цивилни, от тях около 6000 деца.

От февруари 2022 г. от зоните под правителствен контрол са евакуирани общо над 1 400 000 души, от тях около 212 000 деца.

От 2 август 2022 г. за Донецка област е в сила заповед за задължителна евакуация.