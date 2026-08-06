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Президентът на Чили обяви над 30 мерки срещу мафията

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Хосе Антонио Каст Снимка: Уикипедия

Президентът на Чили Хосе Антонио Каст обяви пакет от над 30 законодателни реформи за борба с организираната престъпност. Така той изпълнява едно от основните си предизборни обещания, предаде Франс прес.

В телевизионно обръщение към нацията Каст заяви, че част от законопроектите вече са внесени в Конгреса, а останалите ще бъдат представени през следващите дни, пише БТА.

"Става дума за над 30 законопроекта, някои от които вече са внесени в Конгреса, а други ще представим в следващите дни, които ще променят начина, по който се борим с организираната престъпност в Чили", заяви президентът.

Хосе Антонио Каст

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