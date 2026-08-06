Британско семейство продаде всичко за нов живот в Гърция, но пожарът изпепели мечтата им за една нощ

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Британско семейство изгуби мечтания си дом в планинската част на Пелопонес само няколко дни преди да напусне Великобритания и да се установи за постоянно в Гърция.

36-годишният Рори Клифърд и 35-годишната Стефани Харпър инвестирали повече от 300 000 евро в къща в района на Егиалия. Семейството трябвало да се нанесе на 10 август и вече било приключило с подготовката за преместването.

Личните им вещи и предметите със сантиментална стойност били изпратени предварително в Гърция. Осемгодишните им дъщери близначки Еванджелин и Ивария били записани в местно училище и трябвало да започнат занятия през септември.

Двамата имат и 19-месечна дъщеря на име Атина, а Стефани отново е бременна с близнаци.

Разпространилият се с огромна скорост горски пожар обаче унищожил къщата и цялото имущество в нея само за една нощ.

„Ние сме много устойчиво семейство, но това ни съсипа напълно. Празнотата и мъката са непоносими", разказва Стефани пред британския вестник Mirror.

По думите ѝ огънят е отнел за секунди не само резултата от дългогодишните усилия на семейството, но и труда на местната гръцка общност, която им помогнала да изградят своя дом.

„Не мога да опиша болката. Не загубихме просто къщата, която построихме, а всички скъпи спомени и дома, който бяхме създали", споделя тя.

Въпреки преживяното семейството не се отказва от намерението си да остане в Гърция. „Ще построим отново", категорични са Рори и Стефани. Те вече са започнали дарителска кампания в платформата GoFundMe, за да възстановят дома и живота си.