Словения отчита рекордно дълга гореща вълна

Днес е последният ден от рекордно дълга гореща вълна в Словения според прогнозите на местната агенция за околна среда, като днес за девети пореден ден се очаква температурите да превишат 35 градуса, предаде агенция СТА.

Горещата вълна в Словения първоначално обхвана западната част на страната във вторник миналата седмица, като в сряда след това засегна и източната ѝ част. Според прогнозите днес е деветият и последен ден от горещата вълна в Словения, което е рекорд на национално ниво.

Рекордно високи температури бяха отчетени вчера на няколко места, включително столицата Любляна, където живакът се вдигна над 35 градуса. Рекорд беше поставен и в зимния курорт Рогла, където през нощта температурата не падна под 21 градуса, дори на надморска височина от 1495 метра, пише БТА.

СТА отбелязва, че се очаква утре температурите да паднат, но не задълго. От събота отново се очаква горещо време с температури над 35 градуса.