Русия удари два товарни кораба край Одеса

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Руските сили удариха два кораба за сухи товари близо до украинското черноморско пристанище Одеса късно снощи, предадоха ТАСС и Ройтерс, позовавайки се на Министерството на отбраната на Русия.

Плавателните съдове са транспортирали военно оборудване, посочи министерството, цитирано от БТА. Засега не са известни повече подробности за ударите.

Рязкото увеличаване на атаките срещу кораби, пристанища и терминали за износ в Черно море нарушава световните доставки на зърно и петрол. Това превръща региона в поредната стратегически важна точка за световната търговия, засегната от ескалиращите конфликти, написа вчера Ройтерс. Агенцията обясни, че морето е ключов маршрут за превоза на зърно, суров петрол и петролни продукти, като водите му се споделят от Русия, Украйна, България, Грузия, Румъния и Турция.