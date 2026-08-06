Роботизирани таксита ще возят лондончани

Самоуправляемите таксита са с една крачка по-близо до въвеждането си във Великобритания.

"Транспорт за Лондон" (TfL) (официалната държавна институция, която отговаря за цялостната транспортна система на града - б.р.) издаде лицензи за частен превоз на пътници за автономни превозни средства, но при условие, че в тях има и шофьор, съобщи Би Би Си.

От Uber посочиха, че инспекторите са потвърдили, че автомобилите, използващи технологията на британската фирма Wayve, отговарят на всички политики и стандарти за безопасност на TfL.

Съгласно условията на лиценза за частен превоз на пътници, в автомобила трябва да присъства квалифициран шофьор, който да носи отговорност за управлението. Пътуванията могат да започнат още през тази година.

Говорител на TfL заяви, че безопасността е първостепенен приоритет за тях и всяко ново превозно средство, лицензирано за превоз на пътници в Лондон, трябва да съответства на целта им за премахване на всички смъртни случаи и тежки наранявания по лондонските пътища до 2041 г.

Използваните превозни средства са електрически Ford Mustang Mach-E. Те са модифицирани с камери, монтирани на покрива и огледалата, както и с малки радарни устройства.

Лицензирането на колите допълва изискването за „тройна проверка" при пътуванията с частни таксита, при което операторът, шофьорът и превозното средство трябва да притежават лицензи, издадени от един и същ орган.

За да могат превозните средства да се използват без човек шофьор, ще е необходимо отделно одобрение от Агенцията за стандарти за шофьори и превозни средства.

Uber съобщи, че на част от 100 000-те души, които са се регистрирали, за да проявят интерес към изпробването на роботизираните таксита, ще бъдат предложени пътувания с тези превозни средства по-късно през лятото, преди пълното им пускане в експлоатация за широката общественост.