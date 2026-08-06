Украинска атака с дрон порази склад в руската Тверска област

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Отломки от свален украински дрон са нанесли леки щети на фасадата на логистичния комплекс на най-големия руски онлайн търговец „Уайлдберис“ (Wildberries) в Тверска област, заяви губернаторът Виталий Корольов, цитиран от Ройтерс.

Това е поредният инцидент от серия украински атаки срещу съоръжения на “Уайлдберис”. Най-малко 20 склада, собственост на компанията, бяха атакувани от 18 юли насам, припомня Ройтерс.

Междувременно Министерството на отбраната на Русия съобщи, цитирано от ТАСС, че тази нощ е прехванало и унищожило над територията на страната, както и над акваторията на Черно и Азовско море 605 украински дрона, пише БТА.

“През изминалата нощ в периода от 20 ч. московско време на 5 август до 08:00 ч. на 6 август дежурните сили на противовъздушната отбрана прехванаха и унищожиха 605 украински безпилотни летателни апарата над територията на Белгородска, Брянска, Владимирска, Воронежка, Калужска, Курска, Липецка, Нижегородска, Орловска, Ростовска, Рязанска, Смоленска, Тамбовска, Тверска, Тулска, Ярославска области, Московския регион, Краснодарския край, Република Крим и над акваторията на Азовско и Черно море", се посочва в изявлението на министертвото.