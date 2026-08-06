12 000 цивилни все още сa в зоните на активни бойни действия в Донецка област

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По оценки около 12 000 цивилни остават в зоните на активни бойни действия в източната украинска Донецка област, съобщи по време на онлайн брифинг представителят на Донецката регионалната военна администрация Дмитро Петлин, цитиран от Укринформ.

„В общините, определени като райони на активни бойни действия, все още живеят 12 000 души“, заяви Петлин.

Той добави, че в контролираната от украинското правителство част на Донецка област остават около 115 000 цивилни, включително 6176 деца.

Петлин отбеляза още, че от началото на август населението на областта е намаляло с 2400 души, след като те са се евакуирали самостоятелно или са били евакуирани от властите.

Общо от февруари 2022 г. насам от постоянните си домове в контролираната от украинското правителство част на Донецка област са били евакуирани над 1,416 милиона души, включително повече от 212 000 деца, пише БТА.

Задължителната евакуация на цивилното население от Донецка област е в сила от 2 август 2022 г.