Един загинал и трима ранени от цивилния кораб, атакуван в Черно море

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Един човек е загинал и трима са ранени от цивилния кораб, плаващ под флага на Гвинея-Бисау, при въздушна атака в Черно море, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

По негова информация на кораба за сухи товари, натоварен с украинска пшеница, са нанесени щети.

"В резултат на атаката корпусът е повреден, а на кораба е възникнал пожар. Екипажът е евакуиран на брега. На ранените се оказва необходимата помощ", посочва Олег Кипер, цитиран от БТА.

"Руснаците продължават да атакуват граждански кораби в Черно море. Подобни атаки за пореден път демонстрират систематичността и цинизма на руския терор, също и заплахата на агресора както за живота на цивилните, така и за глобалната продоволствена сигурност като цяло", констатира областният управител в съобщението си.