КМГ: Китайското ИИ решение с отворен код е трето в света по сигурност

На 5 август международно признатият стандарт за сигурност в сферата на изкуствения интелект CyberGym публикува най-новата си класация. Китайското решение DoGNAVY, разработено съвместно от водещи китайски изследователски институти, се класира на трето място в света и на първо място сред open-source решенията с успеваемост от 90,8%.

CyberGym е най-мащабното към момента тестване на киберсигурността на ИИ агенти. Забележително е, че китайското решение DoGNAVY използва само един отворен универсален модел, докато конкурентите, заемащи по-високи места в класацията, разчитат на комбинация от няколко затворени модела.

Борбата за сигурност в областта на ИИ навлиза в етап на практическо приложение, а отвореният подход позволява на все повече иноватори да овладеят най-високите нива на сигурност.