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КМГ: Пекин ще бъде Световна столица на архитектурата през 2029 г.

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Вчера ЮНЕСКО съобщи, че Пекин е избран от организацията и Международния съюз на архитектите за Световна столица на архитектурата за 2029 г.

Съвместната комисия посочи, че Пекин успешно съчетава едно от най-богатите архитектурни наследства в света с концепцията за устойчиво градско развитие в бъдеще. Усилията на града за опазване на историческите квартали, практиките за градско обновяване и развитието на архитектурната култура демонстрират успешното съчетание между културното наследство, иновациите и развитието на общността.

През цялата 2029 г. Пекин ще организира редица изложби, конференции, обучителни проекти и обществени инициативи под мотото „Връщане към баланса", както и Световната конференция на архитектите.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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