Шестима загинаха при руски удари в украинския град Балаклия и Сумска област

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Руски удари по жилищни сгради в източния украински град Балаклия отнеха живота на трима души, съобщиха властите в приложението Телеграм, предаде Ройтерс.

Спасителните екипи в момента гасят възникналите пожари и разчистват отломките.

Трима души бяха убити и най-малко 19 бяха ранени при руски атаки в Сумска област, пише БТА.

Още 12 души бяха ранени при атаки с управляеми бомби в град Суми, съобщи украинската полиция.

Шестима души са ранени при атака с дрон срещу микробус в Херсонска област, съобщи регионалната администрация.

Както Русия, така и Украйна отричат да нанасят удари срещу цивилни, отбелязва Ройтерс.

Междувременно началникът на регионалната държавна администрация в Донецка област Вадим Филашкин написа във Фейсбук, че руски войски вчера са убили един жител на областта и са ранили деветима, предаде Укринформ.