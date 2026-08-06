Азиатските борси затвориха със спадове

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Предимно понижения на основните индекси отчетоха фондовите пазари в Азиатско-тихоокеанския регион днес след силното възстановяване на акциите на компании, свързани с изкуствения интелект, тъй като инвеститорите започнаха да проявяват по-голяма предпазливост към перспективите за възвръщаемостта на големите инвестиции в технологичния сектор, предадоха Ройтерс и Франс прес. В същото време цените на петрола останаха в тесни граници на фона на очакванията около възможно споразумение между Иран и САЩ.

Индексът Nikkei 225 се понижи с 617,18 пункта или 0,93 на сто до 65 683,26 пункта, докато по-широкият Topix прибави 9,68 пункта или 0,24 на сто до ниво 4005,85 пункта.

Технологичният сектор бе сред най-силно засегнатите. В Токио книжата на производителя на NAND чипове памет „Киоксия" (Kioxia) поевтиняха с 8,2 на сто, а на „Токио Електрон" (Tokyo Electron) - с 5,18 на сто.

В Сеул акциите на „Самсунг Електроникс" (Samsung Electronics) поевтиняха с 6 на сто, а тези на производителя на чипове Ес Кей Хайникс" (SK Hynix) се сринаха с близо 10 процента.

Южнокорейският борсов индекс Kospi се понижи с 301,88 пункта или 4,58 на сто до 6296,38 пункта, посочва Си Ен Би Си.

В Австралия индексът S&P/ASX 200 нарасна с 43,8 пункта или 0,47 на сто до 9271,6 пункта. В Хонконг индексът Hang Seng е надолу с 426,62 пункта или 1,56 на сто до 25 489,2 пункта, а в континентален Китай водещият бенчмарк CSI300 изтри 6,85 пункта или 0,15 на сто до ниво 4651,31 пункта. Индексът в Шанхай Shanghai Composite е нагоре с 21,92 пункта или 0,57 на сто до 3900,35 пункта.

Индийският индекс Nifty 50 прибави 21,45 пункта или 0,09 на сто до 24 649,95 пункта.

Спадът последва по-слабата търговска сесия на Уолстрийт, където индексът Nasdaq Composite прекъсна серията си от ръстове след разочароващо представяне на някои технологични компании. Акциите на компанията за космически технологии „СпейсЕкс" (SpaceX), ръководена от Илон Мъск, и на производителя на чипове Ей Ем Ди (AMD) поевтиняха след публикуването на тримесечните им резултати.

Промишленият индекс Dow Jones нарасна с 263,24 пункта или 0,49 на сто до 54 349,12 пункта.

Широкообхватният S&P 500 се сви с 12,97 пункта или 0,17 на сто до 7723,55 пункта.

Технологичният Nasdaq е надолу с 221,554 пункта или 0,83 на сто до 26 363,439 пункта, съобщава БТА.