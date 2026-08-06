Поне четирима загинали заради силни бури във Филипините

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Свлачища, предизвикани от тропически циклон, са убили четирима души в северната част на Филипините, съобщиха властите, цитирани от Франс прес.

На главния остров на архипелага - Лусон, валят проливни дъждове вече от четири дни, което доведе до затваряне на административни учреждения и училища в столицата Манила и някои северни провинции.

В северната провинция Бенгет свлачище е затрупало малък ресторант. Вътре е имало трима служители. „Двама от тях са загинали на място“, заяви пред медиите полковник Дионисио Боной от местната полиция, уточнявайки, че един оцелял е бил изваден.

В съседната провинция Ризал друго свлачище е затрупало двама души вчера, според националната агенция за управление на природни бедствия, пише БТА.

На остров Лусон живее почти половината от 116-милионното население на Филипините. Там се развива около половината от икономическата дейност на страната.

Всяка година около двадесет бури или тайфуни достигат или преминават близо до Филипините, като най-бедните региони обикновено са най-силно засегнати. Според учените глобалното затопляне, причинено от човешка дейност, прави екстремните метеорологични явления по-чести, по-смъртоносни и по-разрушителни.