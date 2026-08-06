Руска атака по гара в Харковска област, има жертви и ранени (Видео)

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Руските сили нанесоха удар по вагон близо до гарата в Лозова, в украинската Харковска област, като има убити и пострадали, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение във Фейсбук на председателя на Борда на директорите на "Укрзализниця" Олександър Перцовски.

"При удара, близо до гарата в Лозова, е поразен вагон. Предварителните данни сочат, че има двама убити и трима ранени - наши железопътни работници", написа той.

Според Перцовски гарата е оборудвана с две скривалища, а наскоро там е изградено и трето.

Ръководителят на регионалната военна администрация на Харковска област Олег Синегубов съобщи, че в резултат на атаката са ранени осем души.

"Към този момент знаем за двама убити мъже. Осем души са ранени - петима мъже и три жени. Някои от тях са в тежко състояние", каза Синегубов.

Украинските военни поразиха две петролни рафинерии надълбоко в територията на Русия, заяви днес в комуникационното приложение Телеграм украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Зеленски каза, че това са рафинериите "Башнефт-Новойл" в руската Република Башкортостан и "Славнефт-ЯНОС" в Ярославска област.

Украинските военновъздушни сили заявиха днес в "Телеграм", че Украйна е свалила 66 дрона, с които я е атакувала Русия от вчера вечерта.

Атаките са започнали вчера в 18:00 ч., съобщава БТА.

Въздушното нападение е било отблъснато от украинските военновъздушни сили, силите за противовъздушна отбрана, силите за радиоелектронна борба, безпилотни системи и мобилни огневи групи на украинските въоръжени сили.

Уточнява се, че до 09:00 часа днес военновъздушните сили са свалили или неутрализирали 66 дрона в Северна, Южна и Източна Украйна.

Съобщава се, че 29 бойни дрона и една ракета "Оникс" са поразили 18 локации. Отломки от свалени дронове са намерени на пет места. Останалите ракети, използвани при атаката, не са достигнали целите си.