Руска атака по гара в Харковска област, има жертви и ранени (Видео)

Руските сили нанесоха удар по вагон близо до гарата в Лозова, в украинската Харковска област, като има убити и пострадали, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение във Фейсбук на председателя на Борда на директорите на "Укрзализниця" Олександър Перцовски.
"При удара, близо до гарата в Лозова, е поразен вагон. Предварителните данни сочат, че има двама убити и трима ранени - наши железопътни работници", написа той.
Според Перцовски гарата е оборудвана с две скривалища, а наскоро там е изградено и трето.
Ръководителят на регионалната военна администрация на Харковска област Олег Синегубов съобщи, че в резултат на атаката са ранени осем души.
"Към този момент знаем за двама убити мъже. Осем души са ранени - петима мъже и три жени. Някои от тях са в тежко състояние", каза Синегубов.
Украинските военни поразиха две петролни рафинерии надълбоко в територията на Русия, заяви днес в комуникационното приложение Телеграм украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.
Зеленски каза, че това са рафинериите "Башнефт-Новойл" в руската Република Башкортостан и "Славнефт-ЯНОС" в Ярославска област.
Украинските военновъздушни сили заявиха днес в "Телеграм", че Украйна е свалила 66 дрона, с които я е атакувала Русия от вчера вечерта.
Атаките са започнали вчера в 18:00 ч., съобщава БТА.
Въздушното нападение е било отблъснато от украинските военновъздушни сили, силите за противовъздушна отбрана, силите за радиоелектронна борба, безпилотни системи и мобилни огневи групи на украинските въоръжени сили.
Уточнява се, че до 09:00 часа днес военновъздушните сили са свалили или неутрализирали 66 дрона в Северна, Южна и Източна Украйна.
Съобщава се, че 29 бойни дрона и една ракета "Оникс" са поразили 18 локации. Отломки от свалени дронове са намерени на пет места. Останалите ракети, използвани при атаката, не са достигнали целите си.
Лозова pic.twitter.com/EKxzE3cFci— РудийЛис (@lis_rudij21310) August 6, 2026