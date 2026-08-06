Тръмп: Разполагаме с огромни запаси от оръжия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Доналд Тръмп увери, че САЩ разполагат с огромни запаси от оръжия и отправи критики срещу публикации в медиите, според които недостигът го бил подтикнал да се откаже от нови удари срещу Иран през последните дни, предаде Франс прес, цитирана от БТА

"Съединените щати разполагат с огромни количества боеприпаси [...] Освен това значителни количества се произвеждат и доставят в САЩ според нуждите", написа американският президент в своята мрежа Трут Соушъл.

Той осъди тези твърдения като "предателски" и добави заплашително, че лицата, които са техен източник, "в момента се издирват" с цел съдебно преследване. "Ще бъдат поискани дълги присъди", увери той.

Няколко медии, най-вече Си Ен Ен и "Вашингтон пост", съобщиха през последните дни за недостиг на далекобойни управляеми ракети и на прехващачи за противовъздушната отбрана, който според тях оказвал влияние върху стратегията на Доналд Тръмп спрямо Иран.

Според Си Ен Ен американската армия била „изчерпала около 80%" от запасите си от прехващачи за системата за противоракетна отбрана THAAD.

В. "Вашингтон Пост" твърди, че Доналд Тръмп "избухнал от раздразнение" миналата седмица по повод недостига и "изискал обяснения" от своя министър на отбраната Пийт Хегсет "защо очевидно е бил подведен".

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит и говорителят на Пентагона Шон Парнел осъдиха снощи тези съобщения, определяйки ги като "фалшива новина".

Според в. "Вашингтон Пост" недостигът частично е допринесъл за обратния завой в събота от страна на американския президент, който беше написал, че "спира всякакви атаки" по искане на Техеран, въпреки че САЩ били "готови да нанесат удари1200 на нива, невиждани от Втората световна война".