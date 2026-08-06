Доклад: Москва се подготвяла да убие доставчик на дронове за Украйна

Германските служби за сигурност разследват предполагаем руски заговор за убийството на Щефан Туман – изпълнителен директор и главен инженер на германския стартъп Donaustahl, който произвежда бойни дронове и друга военна електроника за украинските въоръжени сили.

Според публикация на Die Zeit, позоваваща се на прегледани документи и материали по разследването, т.нар. „агенти за еднократна употреба", вербувани от руските разузнавателни служби, са наблюдавали Туман като част от подготовка за предполагаемо покушение.

Изданието съобщава, че доклад на Федералната служба за защита на конституцията (BfV) класифицира случая като предполагаем заговор за убийство. Според информацията германските власти разследват и активност срещу друга оръжейна компания, като не изключват възможността животът на нейния изпълнителен директор също да е изложен на риск.

Случаят идва на фона на засилени опасения за руски саботаж и разузнавателна дейност срещу европейската отбранителна индустрия. През 2024 г. германските служби осуетиха предполагаем заговор за покушение срещу Армин Папергер – главен изпълнителен директор на Rheinmetall, най-големия европейски производител на отбранителна техника.Според Die Zeit, през декември 2025 г. германските служби за сигурност са получили предупреждение от партньорска чуждестранна разузнавателна служба, че Щефан Туман е потенциална цел на руска операция. Малко след това баварските власти арестуват Сергей Н., за когото се твърди, че е наблюдавал дома на изпълнителния директор на Donaustahl.

Изданието посочва, че заподозреният е бил освободен преди разследващите да приключат анализа на мобилните му телефони. След освобождаването си той напуска Германия заедно със семейството си, установява се в Испания и според разследването подновява контактите си с предполагаемите си руски куратори.

Анализът на телефонните му данни, цитиран от Die Zeit, сочи предполагаеми връзки с руското разузнаване. Разследващите са установили и опити за събиране на информация за местонахождението на Туман чрез наблюдение на неговия баща.

През март 2026 г. Сергей Н. е арестуван в Испания, а Алла С. – в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия. Германският съд обаче издава европейската заповед за арест срещу Сергей Н. по подозрение в шпионаж, без да включва обвинение за подготовка на убийство.

Според разследването на Die Zeit, германските власти смятат, че Сергей Н. не е професионален разузнавач, а т.нар. „агент за еднократна употреба" – човек без специална подготовка, вербуван за изпълнение на конкретна задача. Изданието го описва като зидар от Харков, който наскоро се е преместил със семейството си в Германия. След преместването му в Испания наблюдението над Туман, според разследващите, е било поето от Алла С. – румънска гражданка, която също е определяна като „агент за еднократна употреба".Според анализатори вербуването на т.нар. „агенти за еднократна употреба" се е превърнало в характерен похват на руските разузнавателни служби след началото на пълномащабната война срещу Украйна. Често става дума за хора в затруднено финансово положение, понякога с криминално минало, които се набират чрез приложения за незабавни съобщения и получават възнаграждение за задачи като наблюдение, саботаж, палежи и вандализъм. Сред тях има и украински граждани, избягали от войната и установили се в държави от Европейския съюз.

„Владимир Путин все повече разчита на хибридна война, която му позволява да отрича участието си във враждебни действия", коментира Джак Джармон – бивш технически съветник на USAID към руското правителство през 90-те години, по-късно преподавател по международни отношения, а сега член на редакционния съвет на PostPravda.info. По думите му подобни операции са сравнително евтини, но създават страх и обществено напрежение, като същевременно дават възможност на Москва да тества реакциите на Запада както във военно, така и в политическо отношение.

Самият Щефан Туман нееднократно е заемал публична позиция срещу руската агресия в Украйна и действията на Москва спрямо Европа. В публикация в LinkedIn той заявява: „Русия не иска мир. Тя иска унищожението на Запада. Аз съм просто дребна рибка, но насочвам всичките си сили срещу тези амбиции."

След разкритията за предполагаемия заговор срещу него Туман, който е под засилена охрана, публикува и писмо от прокуратурата по случая. В публикацията си той отправя послание към предполагаемите организатори на операцията: „Скъпи московски подчинени... няма да ме пречупите."