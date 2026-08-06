Рускини сключвали фиктивни бракове с фронтоваци, за да вземат обезщетение при смърт

В Русия нарастват опасенията, свързани със случаи на фиктивни бракове с военнослужещи, които воюват в Украйна, сключвани с цел получаване на държавните обезщетения, изплащани при смърт на войници, предаде Си Ен Ен.

Според телевизията в руското общество все по-често се използва терминът "черни вдовици" за жени, обвинявани, че сключват бързи бракове с военнослужещи непосредствено преди те да бъдат изпратени на фронта. След смъртта им съпругите получават законното право да получат еднократните плащания и други обезщетения, предназначени за семействата на загиналите.

Си Ен Ен разказва историята на 59-годишен руснак, който подписал договор за военна служба и два дни преди заминаването си за фронта сключил брак с жена, непозната за неговите близки. След смъртта му дъщеря му научила едновременно, че той е решил да участва във войната и за брака, а съпругата станала негов законен наследник. Семейството твърди, че подозира, че става въпрос за измама, но не разполага с доказателства.

В друг широко отразен от медиите случай с "черната вдовица" от миналата година медицинска сестра от военна болница е уволнена, след като е обвинена, че се е омъжила за петима войници, за които се е грижила, преди те да починат от раните си, с цел да получи обезщетенията им за смърт.

По информация на телевизията най-близките роднини на убити руски военнослужещи получават еднократно държавно обезщетение в размер на около 5 милиона рубли (64,000 щатски долара), като в зависимост от региона и други плащания общата сума може да бъде и по-висока.

През последните месеци в Русия станаха публично достояние редица случаи на бракове, сключени малко преди изпращането на войници на фронта или докато те се лекуват от раните си. Част от тях доведоха до съдебни дела между роднини на загиналите и техните съпруги относно правото върху обезщетенията и наследството.

Си Ен Ен посочва, че руските съдилища вече са разгледали няколко подобни дела. В някои случаи съдиите са отменили бракове, след като са приели, че те са били сключени единствено с цел финансова облага. Има и разследвания срещу предполагаеми организирани схеми, при които според руските власти жени са убеждавали самотни мъже да подпишат договори за военна служба, а след това са сключвали фиктивни бракове с тях.

Според телевизията има и шокиращи случаи, при които служители на руските сили за сигурност, изглежда, са се договаряли с жени, които току-що са сключили брак, да изпращат съпрузите им на опасни мисии в замяна за част от обезщетението, ако те бъдат убити.

Темата предизвиква широк обществен отзвук в Русия и се обсъжда както в държавните медии, така и в социалните мрежи. Случаите поставят под въпрос ефективността на системата за изплащане на компенсации на семействата на загиналите военнослужещи и предизвикват призиви за по-строг контрол върху разпределянето на средствата и проверките на съмнителни бракове, съобщава БТА.