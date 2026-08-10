Руски оръжия и подземни складове... Как Иран възстанови ракетния си арсенал по време на примирието

Русия е снабдила Иран не само с огромно количество оръжия и самолети, но и с разузнавателна информация

Западни разузнавателни източници – цитирани от агенция „Блумбърг" – разкриха, че Иран вероятно е възстановил значителна част от ракетния си арсенал по време на примирието, което влезе в сила на 7 април тази година.

Според източници на американската агенция изглежда, че Иран е добавил съвременно руско оръжие към запасите си от ракети, което би му дало възможност да отвърне с пълна сила на всяка военна акция.

Източниците не изключват възможността Техеран да е използвал периода на примирие, продължил около два месеца, за да достигне до складовите съоръжения, чиито подземни входове бяха блокирани в резултат на американско-израелските бомбардировки.

„Блумбърг" пише, че подземните складове съдържат балистични ракети и ракетни пускови установки.

Според разузнавателните доклади, цитирани от агенцията, Иран разполага с около три четвърти от запасите от боеприпаси, които е имал преди войната, а страната е в състояние лесно да увеличи тези запаси.

„Блумбърг" цитира Кели Греко – изследователка в американския изследователски център „Стимсън" със седалище във Вашингтон – че промишленото производство на ракети няма да представлява проблем за Иран дори във време на война.

Тя сочи, че фактът, че Иран разполага с относително голяма част от арсенала, който е бил в негово притежание преди войната, прави решението за възобновяване на мащабните атаки по-трудно за Съединените щати.

От друга страна, Бека Васер – отговорник по въпросите на отбраната в „Блумбърг Икономикс" – заявява, че въпреки тактическите успехи, за които твърдят САЩ, те „не са постигнали целите си, а именно да парализират отбранителната промишлена база на Иран или да отслабят значително ракетната му програма".

Иран засилва военните си послания на фона на ескалиращото противостояние със САЩ и Израел, като обяви, че вече няма да изстрелва ракети с бойни глави с тегло под един тон – ход, който отразява стремежа към повишаване на разрушителната сила на балистичните ракети и на способността за възпиране.

Това съобщение беше направено от командира на въздушно-космическите сили на Иранската революционна гвардия, бригаден генерал Маджид Мусави, който заяви, че атаките в отговор на Вашингтон и Тел Авив ще продължат и "няма да спрат нито за миг".

Военният експерт полковник Хасан Джони счита, че това изявление се базира на естеството на иранската отбранителна доктрина, която се основава предимно на балистичните ракети, които страната разглежда като основно средство за уравновесяване на въздушното превъзходство на противниците.

В интервю за „Ал Джазира" Джони посочва, че Иран е изградил военния си арсенал около този вид оръжие през дългите години на подготовка за евентуална конфронтация, като средство, което му позволява да компенсира разликата във въздушните способности спрямо САЩ и Израел.

Предоставянето на оперативни елементи

Според оценка, публикувана от Института за изследване на войната (ISW) на 2 август 2026 г., американските разузнавателни служби са стигнали до заключението, че Русия е снабдила Иран с блуждаещи боеприпаси от типа „Шахед" в усъвършенствана версия, както и разузнавателна информация за набелязване на цели, използвана при атаки срещу американски сили и стратегически обекти в Близкия изток. Ако тези данни се потвърдят, това представлява значително ескалиране на военната подкрепа, която Москва оказва на Техеран. Така ще се засилят способностите на Иран за удари на далечно разстояние и ще се увеличат заплахите за американските бази, разположените в региона войски и съюзническите активи.

Според доклад на групата „Army Recognition", ролята на Русия е надхвърлила простото снабдяване на Иран с дронна технология и вече включва предоставянето на оперативни елементи, които допринасят за подобряване на точността на прицелването и бойната ефективност. Това нарастващо военно сътрудничество отразява засилващото се стратегическо сближаване между Москва и Техеран и подчертава разширяващата се роля на мрежовата безпилотна война в оформянето на бъдещите регионални конфликти.

Според оценката, основана на американски разузнавателни доклади, Русия е прехвърлила на Иран доказани в бойни условия подобрения, разработени благодарение на широкото използване на дронове, производни на иранския модел „Шахед", в Украйна, като освен това е предоставила разузнавателна информация в подкрепа на иранските операции. Това сътрудничество представлява важно развитие в руско-иранското отбранително партньорство, тъй като съчетава усъвършенствани блуждаещи боеприпаси и оперативна разузнавателна информация, което може да повиши ефективността на иранските удари с голям обсег срещу американската военна инфраструктура, и засилва опасенията в Пентагона и НАТО относно нарастващата интеграция между военните способности на противниците.

Руската промишленост

Тази разузнавателна информация разкрива как военните отношения между Русия и Иран са се развили до двупосочен обмен на технологии и оперативен опит. След като Русия получи иранските „Шахед-131" и „Шахед-136" след нахлуването си в Украйна, тя започна местно производство на тези боеприпаси под наименованието „Геран" (Geran) и продължи да развива тези системи, основавайки се на бойния опит, натрупан по време на хилядите удари с голям обсег, които нанесе срещу украинската военна инфраструктура, логистичните центрове, складовете за боеприпаси, командните центрове и жизненоважните енергийни съоръжения. В Русия произвеждат огромни количества дронове Геран-2 - усъвършенстван вариант на иранските Шахед

Днес руската промишленост произвежда две основни версии, производни на иранските проекти: „Геран-1" (Geran-1), произтичаща от по-малкия модел „Шахед-131", и „Геран-2" (Geran-2), произтичаща от по-големия модел „Шахид-136". Макар и двете версии да запазват оригиналната аеродинамична концепция, основана на евтин самоунищожаващ се самолет за еднократна употреба с бутален двигател, в тях са въведени подобрения в навигационните системи, електронната архитектура, методите на производство и устойчивостта срещу електронна война, което ги прави значително по-ефективни в сравнение с първите ирански версии.

И може би още по-важен от техническия аспект е обменът на разузнавателна информация. Според американски официални лица Русия вероятно е предоставила на Иран разузнавателна информация за целеуказване в подкрепа на иранските удари срещу американски военни съоръжения и стратегически обекти в различни части на Близкия изток. Достъпът до сателитно разузнаване, сигнално разузнаване, оперативен анализ и подробна информация за разположението на американските сили може значително да подобри ефективността на операциите с безпилотни летателни апарати с голям обсег, без да се налагат съществени промени в самите летателни апарати. В съвременните операции за прецизни удари качеството на разузнавателната информация за целите често определя успеха на мисията в същата степен, в която го определят самите възможности на използваното оръжие.

Системи за противовъздушна отбрана

Що се отнася до Пентагона, тези разузнавателни данни пораждат опасения, че бъдещите ирански атаки с дронове ще бъдат значително по-усъвършенствани в сравнение с предишните кампании. Вместо да разчита изцяло на масово произвеждани блуждаещи боеприпаси, Техеран може да съчетае усъвършенстваната дронна технология с опита на бойното поле, натрупан от Русия при сблъсъка ѝ с една от най-укрепените системи за противовъздушна отбрана в света. Това сътрудничество би увеличило вероятността бъдещите атаки да постигнат оперативни последици срещу американски бази, командни центрове, логистични възли, складове за боеприпаси, морска инфраструктура и други високоценни военни съоръжения, защитени с модерни системи за противовъздушна отбрана.

Това развитие отразява и задълбочаването на стратегическата интеграция между Русия и Иран. Това, което започна като иранска подкрепа за руските военни операции в Украйна, се превърна във взаимноизгодно отбранително партньорство, включващо трансфер на технологии, промишлено сътрудничество, тактическа доктрина и оперативен опит, а може би и обмен на разузнавателна информация. Русия се възползва от достъпа до надежден доставчик, способен да произвежда големи количества евтини безпилотни летателни апарати с голям обсег, докато Иран получава модернизация, произтичаща от все по-широкото и устойчиво използване на блуждаещи боеприпаси в съвременните войни.

Извлечените поуки

Що се отнася до НАТО и американските военни ръководители, това съобщение за сътрудничество показва как извлечените поуки от войната в Украйна оказват все по-голямо влияние върху военните развития в региони, които далеч надхвърлят границите на Европа. Изглежда, че опитът на Русия в промишленото производство на безпилотни летателни апарати, електронната война, пробиването на противовъздушната отбрана и операциите с прецизни удари на далечно разстояние вече е в състояние да укрепи иранските военни способности в Близкия изток. Този възникващ обмен на технологии и оперативен опит създава по-сложна среда на заплахи за американските сили, съюзническите мрежи за противовъздушна отбрана, морските оперативни групи и предните бази в региона.

Европа започна да осъзнава опасността от неядреното иранско оръжие, както и опасността от иранската експанзия и незачитането от страна на Техеран на държавните граници, след като за американците стана ясно – според източник от Службата за национална сигурност, пожелал да остане анонимен по административни причини – че между Иран и Русия е сключена голяма тайна сделка, съгласно която Иран ще достави на Русия над 6 000 самоунищожаващи се самолета и неопределен брой балистични ракети с обсег между 300 и 500 км, а в замяна Русия ще достави на Техеран между 30 и 50 изтребителя „Сухой 35". Към тях се добавят и модерни системи за противовъздушна отбрана от типа S-400, които превръщат иранското въздушно пространство в желязен купола, който е трудно да бъде пробит. Техеран работи също така по изграждането на заводи за производство на безпилотни самолети на руска територия.

Революционната гвардия и Русия

Преди няколко месеца редица членове на въздушните сили на Революционната гвардия са преминали обучение в Русия на самолети „Сухой". Това означава, че сделката вече е практически сключена. Излишно е да се казва, че иранските безпилотни летателни апарати ще бъдат използвани за бомбардиране на европейски градове – именно украинските градове, които Русия атакува. Доказано е, че част от инфраструктурата на Украйна е била унищожена от ирански безпилотни летателни апарати.

„Асас Медия" цитира американски източник от Службата за национална сигурност, според когото руснаците се стремят чрез иранските безпилотни летателни апарати да постигнат три цели:

Първата: да заплашат Запада с Иран и да намекнат, че Кремъл, който е в състояние да вкара безпилотни летателни апарати и вероятно ирански ракети в сърцето на Европа, е способен в същото време да играе роля в „укротяването" на източниците на иранско безпокойство.

Второ: руската армия да запази запасите си от безпилотни летателни апарати местно производство и да избегне вероятността руската технология да попадне в ръцете на американците. Към това се добавя и фактът, че производствената цена на иранските безпилотни летателни апарати е по-ниска от тази на руските им аналози.

Трето: Кремъл да изпрати сигнали, които да тревожат Тел Авив, който застана на страната на Киев. Руснаците планират да изпратят в Иран модерни военни самолети от модел „Сухой 35", принадлежащи към четвъртото поколение. Ако това се случи, то ще означава, че Техеран се стреми да наруши съществуващото военно равновесие в Близкия изток благодарение на самолетите Су-35, които се използват за операции по прехват и въздушен бой и се класифицират като „многоцелеви самолети".

Американската телевизия CNN разкри, че ирански безпилотен летателен апарат, изстрелян от руската армия, е паднал на украинска територия миналата есен, анализите и разследванията показаха, че той съдържа части, произведени от 13 различни американски компании, както и 12 вида части, произведени от швейцарски, канадски, японски, тайвански и китайски компании. В доклада се добавя, че няма доказателства за нарушаване от страна на тези компании на санкциите, наложени на Иран, като се предполага, че тези части са били изпратени в Иран чрез посреднически фирми.

Вследствие на това Министерството на финансите на САЩ побърза да наложи санкции срещу изпълнителни директори и членове на управителния съвет на авиопромишлената компания „Кудс", както и срещу директора на иранската „Организация за космически индустрии" Надер Сиауш Хун. То заяви, че целта е „да се ограничи изпращането на оръжия, и по-специално на безпилотни летателни апарати, произвеждани от Иран, към Русия".

Информация на „Асас" сочи, че репортажът на CNN не е бил единственият фактор, подтикнал Вашингтон да наложи санкциите. Преди 10 дни израелски представители отлетяха за Вашингтон и представиха информация, свързана с развитието на иранската програма за безпилотни летателни апарати и масовото им производство, за да се задоволят руските поръчки и да се финансират иранските проксита с дронове.

Източникът твърди, че Вашингтон и Тел Авив са се споразумели за това, което той нарича „необходимостта от координиране на съвместните действия за ограничаване на производството и разработването на безпилотни летателни апарати", след като израелската делегация разкри пред официалните лица във Вашингтон, че Техеран е използвал американски безпилотен летателен апарат от модел RQ-170, паднал на иранска територия през 2011 г., за да развие своята програма за безпилотни летателни апарати, а също така е използвала израелски безпилотни летателни апарати от моделите „Harpy" и „Harop", чиито характеристики е придобила, когато нейните разузнавателни устройства са проникнали в съседен Азербайджан, който е използвал тези летателни апарати срещу Армения по време на войната им през есента на 2020 г.

Въздушен съюз срещу „сделката"

Това ни отвежда към новините за американско-израелско споразумение за създаване на съвместна система за противовъздушна отбрана с арабски държави в целия Близък Изток, с цел да се противодейства на заплахата от иранските дронове и да се защити региона от иранските дронове и ракети.