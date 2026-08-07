Стотици непълнолетни мигранти живеят по улиците на Сеута седмица след нахлуването на 70 000 души в града. Местните власти и неправителствени организации се опитват да помогнат на децата, останали на испанска територия.

Според оценките на властите в Сеута, при вълната от мигранти са пристигнали около 1100 непълнолетни лица. Правителството в Мадрид съобщи, че Националната полиция вече е идентифицирала 528 момчета и момичета, които са под грижите и попечителството на администрацията на автономния град.

Тъй като са непридружени непълнолетни лица, според испанското законодателство те не могат да бъдат върнати в Мароко и трябва да останат в автономния град, където са пристигнали.

В същото време неправителствени организации, работещи на терен, изготвят свои собствени списъци и съобщават пред испанската обществена телевизия, че само за един ден са събрали данни за над 2600 непълнолетни мигранти, като същевременно все още не са обхванали стотици други.

Хуманитарните организации са единодушни за необходимостта всяка ситуация да се разглежда индивидуално и да се проверява за наличие на семейство в страната на произход, за да се определи дали е възможно събиране на семейството и дали лицата отговарят на условията за получаване на убежище в Испания.

Властите обявиха и нови данни за загиналите при нахлуването. Според кметът на града Хуан Хесус Вивас, техният брой вече е поне 100.

Около 4000 мигранти са стигнали до Балеарските острови по море от началото на 2026 г. досега, според Министерството на вътрешните работи в Мадрид.

Испанският архипелаг в Западното Средиземноморие, който включва популярните ваканционни острови Майорка, Ибиса и Менорка, е една от основните входни точки към страната за мигранти, опитващи се да достигнат територията на ЕС, заедно с Канарските острови в Атлантическия океан, средиземноморското крайбрежие и северноафриканските ексклави Сеута и Мелиля.