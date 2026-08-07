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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23349329 www.24chasa.bg

Саудитска Арабия, Турция и Пакистан подписват споразумение за съвместна отбрана

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Мохамед бин Салман Ал Сауд, престолонаследникът на Саудитска Арабия

Саудитска Арабия, Турция и Пакистан ще подпишат днес споразумение за съвместна отбрана. Целта на договора е да укрепят връзките си в областта на сигурността на фона на продължаващата война между Съединените щати и Иран, пише БТА.

Споразумението ще бъде подписано от турския преиздент Реджеп Тайип Ердоган, саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман и премиера на Пакистан Шехбаз Шариф на среща в Саудитска Арабия днес. Анонимен източник, близък до саудитските военни и правителство, е заявил пред Франс прес, че подобен пакт е "обсъждан от дълго време, но последните развития в региона са ускорили подписването му".

Снощи ръководителят на Дирекцията по комуникации към турското президенство Бурханеттин Дуран потвърди, че Ердоган ще посети Саудитска Арабия днес, но не предостави допълнителна информация за дневния ред на срещите на турския президент.

Мохамед бин Салман Ал Сауд, престолонаследникът на Саудитска Арабия

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