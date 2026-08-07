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Поляците са доволни от първата година на президента Карол Навроцки

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Карол Навроцки СНИМКА: Фейсбук Karol Nawrocki﻿

Повече от половината поляци оценяват положително първата година от президентския мандат на Карол Навроцки, предаде полската новинарска агенция ПАП, позовавайки се на анкета на социологическа агенция IBRiS.

В анкетата за новинарския и развлекателен сайт "Виртуална Полска" (Wirtualna Polska) 56% от анкетираните са изразили положително мнение за досегашното представяне на десния и евроскептичен президент, докато 40,5% са на противоположното мнение.

"Силно положително" мнение е изразено от 33% от запитаните, докато 23% са избрали "по-скоро положително". Сред критиците му 29,7% са на "силно отрицателно" мнение, а 10,8% - на „по-скоро отрицателно". Останалите 3,5% не са имали мнение по въпроса.

Разликата в оценката за президентския мандат на Навроцки до голяма степен е съобразена с политическите предпочитания на анкетираните.

Почти всички поляци, подкрепящи проевропейската и центристка управляваща коалиция, 89%, имат отрицателно мнение за представянето на Навроцки.

Ситуацията е обратна в случая с тези, които са гласували за опозиционни партии, където той е получил 94% подкрепа.

Изданието пише, че „особено висока и консолидирана" подкрепа е изразена от избирателите на крайнодясната „Конфедерация" и ултранационалистическата „Конфедерация на полската корона". В тази група Навроцки е получил 97% положителни отговори, от които 62% са „силно положителни", пише БТА.

Проучването е проведено на 24 и 25 юли 2026 г. върху извадка от 1000 пълнолетни граждани.

Десният историк Навроцки, който е смятан за съюзник на основната опозиционна партия, социално консервативната партия „Право и справедливост", спечели с малка разлика срещу центристкия кмет на Варшава Рафал Тшасковски на балотажа на 1 юни. Неговият мандат представлява предизвикателство за центристкия кабинет на Доналд Туск, тъй като дневният му ред изглежда е в пряк конфликт с този на премиера. Докато правителството разполага с най-много власт в Полша, президентът многократно е налагал вето върху законопроекти, приети от парламента.

Карол Навроцки СНИМКА: Фейсбук Karol Nawrocki﻿

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