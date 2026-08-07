Поляците са доволни от първата година на президента Карол Навроцки

Повече от половината поляци оценяват положително първата година от президентския мандат на Карол Навроцки, предаде полската новинарска агенция ПАП, позовавайки се на анкета на социологическа агенция IBRiS.
В анкетата за новинарския и развлекателен сайт "Виртуална Полска" (Wirtualna Polska) 56% от анкетираните са изразили положително мнение за досегашното представяне на десния и евроскептичен президент, докато 40,5% са на противоположното мнение.
"Силно положително" мнение е изразено от 33% от запитаните, докато 23% са избрали "по-скоро положително". Сред критиците му 29,7% са на "силно отрицателно" мнение, а 10,8% - на „по-скоро отрицателно". Останалите 3,5% не са имали мнение по въпроса.
Разликата в оценката за президентския мандат на Навроцки до голяма степен е съобразена с политическите предпочитания на анкетираните.
Почти всички поляци, подкрепящи проевропейската и центристка управляваща коалиция, 89%, имат отрицателно мнение за представянето на Навроцки.
Ситуацията е обратна в случая с тези, които са гласували за опозиционни партии, където той е получил 94% подкрепа.
Изданието пише, че „особено висока и консолидирана" подкрепа е изразена от избирателите на крайнодясната „Конфедерация" и ултранационалистическата „Конфедерация на полската корона". В тази група Навроцки е получил 97% положителни отговори, от които 62% са „силно положителни", пише БТА.
Проучването е проведено на 24 и 25 юли 2026 г. върху извадка от 1000 пълнолетни граждани.
Десният историк Навроцки, който е смятан за съюзник на основната опозиционна партия, социално консервативната партия „Право и справедливост", спечели с малка разлика срещу центристкия кмет на Варшава Рафал Тшасковски на балотажа на 1 юни. Неговият мандат представлява предизвикателство за центристкия кабинет на Доналд Туск, тъй като дневният му ред изглежда е в пряк конфликт с този на премиера. Докато правителството разполага с най-много власт в Полша, президентът многократно е налагал вето върху законопроекти, приети от парламента.