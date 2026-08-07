Meta с рекордна глоба от 567 млн. долара заради опасностите за децата

Федерален съдия в американския щат Ню Мексико постанови в четвъртък, че Meta трябва да плати допълнителни 567 млн. долара, след като прие, че компанията не е предупредила обществото за рисковете, които социалните ѝ платформи представляват за децата. Това е най-голямата финансова санкция, налагана досега на Meta по дело, свързано със защитата на непълнолетни, съобщи Би Би Си.

Решението идва по дело, започнало след иск на прокуратурата на Ню Мексико, заведен през 2023 г. Според обвинението Meta носи отговорност за това, че Фейсбук, Инстаграм и останалите ѝ платформи излагат деца на сексуално съдържание и ги правят уязвими за контакт със сексуални хищници.

Съдия Брайън Бидшайд определи Meta като „обществена опасност", сравнявайки въздействието на компанията с това на замърсяването на въздуха. В мотивите си той посочва, че както вредните емисии от една фабрика не остават в рамките на предприятието, така и негативните последици от платформите на Meta се разпространяват извън самите приложения – в интернет пространството и в реалния живот. По думите му те засягат не само децата, но и техните семейства, училищата, болниците и органите на реда.

Настоящата санкция се добавя към вече присъдените 375 млн. долара по същото дело. Така общата сума, която Meta трябва да плати, достига 942 млн. долара.

По време на първата фаза на процеса съдът е установил, че компанията многократно е нарушила Закона за нелоялните търговски практики на Ню Мексико. Според съдебното решение препоръчващите алгоритми на Meta на практика са насочвали младите потребители към вредно съдържание и опасни контакти.

Съдията прави и друго сравнение – между Meta и фабрика, чийто „продукт" са рекламите и съдържанието, а „замърсяването" се изразява в психологически вреди и сексуална експлоатация на деца.

Освен финансовото обезщетение съдът разпореди създаването на специален фонд, чрез който да се финансират програми за ограничаване на последиците от нанесените вреди. Най-голямата част от средствата – 420 млн. долара – ще бъде насочена към лечение и психологическа помощ за деца чрез клинични и други програми за психично здраве. Останалите средства ще се използват за обучения и превантивни кампании, включително за учители и здравни специалисти, работещи с деца, засегнати от негативното влияние на социалните мрежи.

Решението налага и серия нови задължения на Meta за защита на непълнолетните потребители. Компанията трябва да гарантира, че профилите на лица под 18 години няма да бъдат препоръчвани на пълнолетни потребители. Възрастните няма да могат да изпращат съобщения на непълнолетни, а изпращането и получаването на интимни снимки от лица под 18 години трябва да бъде забранено. Съдът изисква и политика за незабавно блокиране на пълнолетни потребители при установено сексуално посегателство срещу деца.

Допълнително Meta е задължена да премахне броя на харесванията за потребители под 18 години. Компанията трябва също да забрани известията за непълнолетни между 22:00 и 07:00 часа, както и между 08:00 и 15:00 часа през учебната година, с изключение на почивните дни. Въвежда се и задължителен лимит от 90 часа месечно общо за използване на Инстаграм и Фейсбук от непълнолетни, което се равнява на приблизително три часа дневно.

От Meta, която притежава заявиха, че не са съгласни с решението и ще го обжалват.

„Работим усилено, за да гарантираме безопасността на хората в нашите платформи. Бяхме прозрачни относно предизвикателствата при идентифицирането и премахването на злонамерени потребители и вредно съдържание. Убедени сме в резултатите си по отношение на защитата на тийнейджърите онлайн и ще продължим да се защитаваме срещу твърдения, които изкривяват фактите", заяви говорител на компанията.

Още след първоначалната санкция от 375 млн. долара Meta обяви намерение да обжалва. Това беше първият случай, в който американски щат успя да осъди компанията за нарушения, свързани със защитата на деца.

В момента Meta е изправена пред хиляди подобни съдебни дела в САЩ. Освен решението в Ню Мексико, по-рано тази година компанията загуби и дело в Лос Анджелис по сходни обвинения.

Настоящото решение е вероятно и първият случай, в който социална мрежа официално е определена от съд като „обществена опасност".

Междувременно още следващата седмица в Калифорния започва нов мащабен съдебен процес срещу Meta. Близо три дузини главни прокурори на американски щати обвиняват компанията в нарушаване на законите за защита на личните данни и неприкосновеността на децата онлайн.