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Зелени пространства и спорт за всички (Видео от Китай)

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Здравейте, скъпи български приятели! Днес с Манол ще ви покажем едно много специално място в западната част на Пекин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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