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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23350093 www.24chasa.bg

Пекин: „Повторната милитаризация“ на Япония представлява реална заплаха за мира и стабилността в региона

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Япония наскоро обяви, че планира да изгради противокорабни ракетни съоръжения във военни бази на своите тихоокеански острови. В коментар на това говорителят на МВнР на Китай Лин Дзиен вчера заяви, че посочените действия на японската страна са още едно доказателство за ускоряването на „повторната милитаризация".

По време на Втората световна война Япония се впусна в безразсъдна агресия и експанзия, извърши ужасни престъпления и донесе тежки бедствия на съседните азиатски държави и на света. И до днес Токио не само отказва да направи самоанализ на историята, но и повтаря старите си трикове. Япония непрекъснато измисля фалшиви наративи за заплахи от съседните държави, за да прикрие продължителните си опити за укрепване на военната си мощ и разширяване на въоръжението. Фактите доказват, че „ремилитаризацията" на Япония вече става реална заплаха за мира и стабилността в региона, а международната общност трябва да бъде изключително бдителна.

Китай призовава Япония да спре да разпространява лъжи и клевети, да се вгледа сериозно в себе си, да извлече сериозни поуки от историята и да се отдалечи от погрешния път, добави още говорителят.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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