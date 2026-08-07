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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23350117 www.24chasa.bg

Китай завърши нова геоложка карта на Луната

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Институтът по геология към Китайската академия на геоложките науки завърши нова геоложка карта на Луната в мащаб 1:5 000 000.

Картата е с размери 280 на 120 сантиметра и разполага с подробни допълнителни карти за полярните региони. Върху нея са прецизно картографирани над 13 000 импактни кратера, 81 басейна, 14 вида геоложки структури и 17 типа скални форми. Данните стъпват на изследванията от лунните мисии „Чан'ъ-4" и „Чан'ъ-6".

Проектът актуализира и лунната геоложка времева скала, като поставя началото на периодите Айткен, Нектар и Имбриум съответно на 4,33, 4,17 и 3,92 милиарда години. Новото картографско издание надгражда публикуваната през 2022 година карта в мащаб 1:2 500 000 и пълния лунен атлас от 2024 година.

Очаква се събраната научна информация да осигури пряка подкрепа за избора на площадки за кацане и за планирането на бъдещата китайска лунна изследователска станция.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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