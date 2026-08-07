Тайфунът "Делфин" евакуира хиляди в Япония, отменени са над 500 полета

Стотици хиляди жители в Югозападна Япония получиха нареждане да се евакуират, а над 500 полета бяха отменени днес заради бавно придвижващия се тайфун "Делфин", който носи разрушителни ветрове, проливни дъждове и високи вълни.

13-ият за сезона тайфун в Тихия океан, се очаква през следващите дни да се приближи до островите, намиращи се югозападно от Кюшу (най-южния от четирите основни японски острова), както и до Окинава, предадоха Киодо и Ройтерс.

Властите разпоредиха евакуацията на близо 260 000 жители на префектурите Кагошима и Окинава. Автомобилният производител „Тойота" (Toyota) днес преустанови работата в девет свои завода.

Според Японската метеорологична служба тайфунът е с постоянна скорост на вятъра до 144 км/ч и пориви до 198 км/ч. Той се намира близо до островната верига между района на Кюшу, префектура Окинава, както и префектура Кумамото, която все още се възстановява от земетресението с магнитуд 7,1 от миналата седмица.

Очаква се тайфунът да запази силата си при приближаването си към префектура Окинава, което увеличава риска от ветрове, способни да повредят или разрушат някои сгради, предупредиха властите.

Според метеоролозите е възможно да се образува и т. нар. линейна дъждовна зона – тясна ивица с интензивни валежи и гръмотевични бури, която може да предизвика наводнения.

Около 6700 жители на Кумамото все още се намират в евакуационни центрове, след като много къщи бяха разрушени при земетресението с магнитуд 7,1, разлюляло района миналата седмица. Японската метеорологична агенция предупреди и за опасност от топлинен удар, тъй като в някои райони се очакват температури до 36 градуса по Целзий, посочва БТА.