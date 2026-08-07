Сеута в ужас: Лозунги „15/08","ще се видим отново там" заливат социалните мрежи в Мароко

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Испанските сили за сигурност анализират с тревога през последните дни множество съобщения от Мароко в социалните медии, които призовават за ново масово навлизанев Сеута на 15 август.

Преди седмица десетки хиляди хора се струпаха на мароканската граница с испански град в Северна Африка, което доведе до над сто жертви, припомня испанската новинарска агенция ЕФЕ.

След трагедията Фейсбук, Инстаграм и ТикТок отново бяха залети от публикации с лозунги като „15/08" или „ал-хаджма" (офанзива).

„Ще се видим всички там", гласят съобщения с изображения на испанското знаме, пясъчни часовници, вълни и плувци. Измамата била подсилена от видеоклипове, показващи хиляди мигранти, влизащи през граничните контролно-пропускателни пунктове.

Според полицейски източници, испанските сили за сигурност смятат, че съобщенията може да идват извън Испания и Мароко, и броят на последователите или харесванията може да е бил манипулиран.

Макар даа смятат, че това е пореден случай на дезинформация, полицейските сили, разположени в Сеута, ще останат през следващите няколко дни.

Правителственият делегат в Сеута, Мигел Анхел Перес, вече потвърдил, че правителството следи отблизо публикациите в социалните медии, призоваващи за нов опит за влизане на 15 август, и увери, че вече е в ход подготовка за тази възможност.

Вчера министърът на външните работи на Испания, Хосе Мануел Албарес, призова потребителите на социалните медии да не се подвеждат от невярна информация.

В съобщение в Екс министърът подчерта, че „незаконното влизане в Сеута или Мелила не ви позволява да останете в Испания или да стигнете до европейския континент".

Социалните медии изиграха ключова роля в мобилизирането на миграцията миналата седмица с послания като „Вратата към Сеута е отворена", „Днес е денят" и „Елате", което накара десетки хиляди хора да повярват, че границата с Испания е отворена и че могат да останат на испанска територия.

Брюксел също следи отблизо ситуацията. Европейската комисия заяви, че следи отблизо социалните медии в светлината на призива за действие от 15 август, отбелязвайки, че канали, свързани с Русия, са засилили миграционната криза от 30 юли насам.

В изказването си пред комисия на Европейския парламент, кметът на Сеута, Хуан Хесус Вивас, заяви, че докладите за това, което може да се случи на 15 август, са „ясно доказателство, че Сеута живее в състояние на безпокойство".

Вивас добави, че не се знае дали ще има отново масов приток, „защото стана очевидно, че границата е напълно уязвима", припомня БТА.