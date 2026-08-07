ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фентанил: Дозата у нас е 20 евро, ефектът - до 2 ч...

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23350584 www.24chasa.bg

Дрон от Украйна подпали логистичен център на руска компания в Екатеринбург

4416
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Дрон Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Украинска атака с дрон подпали логистичен център  на руската компания за елекронна търговия „Уайлдберис" (Wildberries), в Екатеринбург, на около 1400 км източно от Москва, предава Ройтерс. Онлайн търговецът през последните три седмици почти всяка нощ става обект на украински удари с дронове, предаде Ройтерс, като се позовава на съобщение от компанията.

Пожарът е бил овладян и по-голямата част от стоките в обекта не са повредени, гласи изявление в Телеграм.

Местният губернатор заяви в отделен пост, че през нощта в района са били свалени осем дрона, като три от тях са се разбили в покрива на логистичен център.

От 18 юли насам са атакувани най-малко 20 склада на „Уайлдберис". Киев заявява, че тези удари са част от кампанията за пренасяне на бойните действия на руска територия и увеличаване на цената, която Москва плаща за продължаването на конфликта, която тя започна през февруари 2022 г.

Вчера отломки от свален украински дрон нанесоха леки щети на фасадата на логистичния комплекс на компанията в западната Тверска област, припомня БТА.

Дрон

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво