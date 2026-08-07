Дрон от Украйна подпали логистичен център на руска компания в Екатеринбург

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Украинска атака с дрон подпали логистичен център на руската компания за елекронна търговия „Уайлдберис" (Wildberries), в Екатеринбург, на около 1400 км източно от Москва, предава Ройтерс. Онлайн търговецът през последните три седмици почти всяка нощ става обект на украински удари с дронове, предаде Ройтерс, като се позовава на съобщение от компанията.

Пожарът е бил овладян и по-голямата част от стоките в обекта не са повредени, гласи изявление в Телеграм.

Местният губернатор заяви в отделен пост, че през нощта в района са били свалени осем дрона, като три от тях са се разбили в покрива на логистичен център.

От 18 юли насам са атакувани най-малко 20 склада на „Уайлдберис". Киев заявява, че тези удари са част от кампанията за пренасяне на бойните действия на руска територия и увеличаване на цената, която Москва плаща за продължаването на конфликта, която тя започна през февруари 2022 г.

Вчера отломки от свален украински дрон нанесоха леки щети на фасадата на логистичния комплекс на компанията в западната Тверска област, припомня БТА.