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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23350659 www.24chasa.bg

Доклад: Късо съединение в електропреносната мрежа причинили големия пожар в Централна Гърция

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Пожар СНИМКА: Pixabay

Арестуван е кмет, негова фирма изграждала далекопровода

Неизправност в електропреносната мрежа сочи като причината за големия пожар, горял дни наред в гръцката област Беотия, доклад на пожарната служба. Гръцките медии съобщават, че са стихията са задържани кметът на град Стилида Янис Апостолу и още двама души. Фирма, собственост на кмета, изграждала проблемния далекопровод. Проверяват се и други обекти на компанията на задържания кмет, според тв "Скай".

След продължил 20 часа разпит на задържаните пред съдия тримата са оставени в ареста.

Пожарът избухна в района на вятърен парк в централната област Беотия и се разпространи към област Атика, съобщава обществената телевизия ЕРТ. 

Вероятната причина за пламъците е късо съединение, предизвикано от допиране на електропреносни кабели вследствие на силния вятър. Установени са деформации и термични увреждания на кабелите на мястото, където е възникнал пожарът. Предизвиканите искри бързо са се прехвърлили върху сухите треви в района.

Пожарът в Беотия избухна на 31 юли под един от четирите далекопровода със средно напрежение, припомнят медиите. В района на далекопроводите не била почистена растителността.

Заради силните ветрове не успяха да включат самолети и хеликоптери в гасенето. Огънят премина към област Атика и горя пет поредни дни.

Пожар СНИМКА: Pixabay

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