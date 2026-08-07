Американското разузнаване: Путин може да провокира страна от НАТО с ограничена атака наесен

Американското разузнаване е отправило нови предупреждения, че руският президент Владимир Путин може да провокира държава членка на НАТО с ограничена военна атака още тази есен, съобщава „Уолстрийт Джърнъл".

Според изданието последната оценка на американските разузнавателни служби представлява промяна спрямо предишните им анализи. Досега във Вашингтон се смяташе, че вероятността Русия да нападне съюзник от НАТО е малка, докато основните ѝ военни усилия са съсредоточени върху войната в Украйна. Новите предупреждения обаче съвпадат с редица оценки, направени през последните месеци от европейски представители.

По данни на изданието американски представители вече разглеждат като възможен сценарий мащабна хибридна атака или дори ограничено навлизане на руски войски в държава от НАТО в периода между есента на тази година и 2029 г.

Оценката идва на фона на нарастващи опасения в Европа, че Русия може да използва операции под чужд флаг, включително атаки с украински дронове срещу критична инфраструктура в Балтийския регион.

На 6 август литовският министър на отбраната Роберт Каунас заяви пред радио LRT, че Кремъл се нуждае от нова ескалация и нова победа, а Балтийският регион и Полша са най-близките потенциални цели. Той се позова на нова разузнавателна информация.

Предупрежденията идват след серия инциденти с дронове и нарушения на въздушното пространство в Литва, Латвия и Естония, които през последните месеци повишиха напрежението в региона.

На 5 август неидентифициран FPV дрон се е сблъскал с украински товарен самолет на летището в Лайпциг, Германия. Германският вътрешен министър Александер Добринт определи случилото се като „сценарий на хибридна атака". Той не посочи Русия като извършител, но подчерта, че Кремъл от години води хибридна война, насочена към дестабилизиране на европейски държави.

Позовавайки се на неназовани американски представители, WSJ отбелязва, че последните украински удари по руска енергийна инфраструктура и ограничените руски успехи на бойното поле могат да подтикнат Путин да потърси победа срещу НАТО.

Най-вероятната цел при подобен сценарий би бил източният фланг на Алианса. Според оценките Москва може да се опита да провери готовността на НАТО да приложи член 5 от Северноатлантическия договор – клаузата за колективна отбрана, според която нападение срещу една държава членка се счита за нападение срещу всички.

Още през юни началникът на германската армия генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг предупреди, че Русия може да придобие необходимите способности за атака срещу държави от НАТО в рамките на следващите три години.

Новият разузнавателен доклад се появява в момент, когато САЩ изпитват недостиг на ключови боеприпаси заради продължаващия конфликт с Иран. Според изданието запасите от някои системи за противоракетна отбрана с голям и малък обсег, включително ракети за системите "Пейтриът" и THAAD, са на ниски нива.

На този фон американският президент Доналд Тръмп заяви на 6 август, че САЩ „също се нуждаят от ракети", след като украинският президент Володимир Зеленски отново поиска допълнителна военна помощ.

Зеленски съобщи на 5 август, че доставките на ракети за противовъздушна отбрана от съюзниците към Украйна са намалели с две трети през първата половина на тази година в сравнение със същия период на 2025 г.

Възползвайки се от отслабената украинска противовъздушна отбрана, руските сили засилиха ударите срещу Киев. При ракетни и дронови атаки край украинската столица на 5 август загинаха 17 души, а десетки бяха ранени.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че при нападението Русия е изстреляла 24 балистични и четири хиперзвукови ракети, както и 115 дрона тип „Шахед". По данни на украинската страна нито една от ракетите не е била прехваната, предава БГНЕС.