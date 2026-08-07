Рекордно ниското ниво на Дунав разкри мотор от Втората световна край Будапеща

Заедно с него са намерени и боеприпаси, противотанкови мини и останки на германски войници

Рекордно ниското ниво на река Дунав разкри необичайна находка край Будапеща – добре запазен германски военен мотоциклет от Втората световна война. Машината, идентифицирана като DKW NZ 350-1, е била скрита десетилетия под речната тиня край площад „Батяни", а заедно с нея специалисти откриха боеприпаси, противотанкови мини и останки на германски войници, съобщава Hungary today.

До находката се стигнало, след като минувачи забелязали част от мотоциклетна вилка, която се показвала между камъните на речния бряг. Експерти от Museum and Institution of Military History започнали проучване и потвърдили, че става дума за военен мотоциклет от периода на Втората световна война.

Около машината обаче се оказала истинска археологическа зона. В калта били открити германски противотанкови мини Tellermine 35 (TMi-35), ръчни гранати, артилерийски фрагменти, германски и съветски боеприпаси, части от военно снаряжение, както и керамика от цивилния живот. Заради опасните находки районът бил обезопасен, а сапьори от унгарската армия извършили операция по обезвреждането им.

При разкопките били намерени общо десет противотанкови мини, което наложило повторно участие на специалисти по взривни устройства и временно ограничаване на движението в района.

Самият мотоциклет се оказал сериозно предизвикателство за изваждане. След десетилетия под вода и кал той тежал над 200 килограма и не можел да бъде вдигнат директно до брега. С помощта на спасителна служба машината била транспортирана с лодка до другия бряг на Дунав, след което е изпратена за консервация в хранилището на музея.

Най-голямата изненада обаче дошла под мотоциклета – там били открити човешки останки. Първоначално експертите предположили, че принадлежат на войници от Втората световна война, а последвалите изследвания потвърдили, че става дума за германски военнослужещи.

Специалисти от Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge са участвали в ексхумацията заедно с унгарски експерти. Откритите идентификационни плочки на войниците са били изключително добре запазени – дори надписите върху тях остават четливи. След приключване на изследванията останките ще бъдат погребани във военното гробище в Будаьорш край Будапеща.

Уникалното запазване на находките се дължи на условията на речния слой – смесената с гориво кал е предпазила металните предмети и военното оборудване от силна корозия.

Ниското ниво на Дунав през последните седмици вече разкри и други следи от миналото. В различни участъци на реката са открити неизбухнали бомби от Втората световна война, а край Вамошсабади се появи останка от потънал военен кораб. В Будапеща от водите изплуваха и части от разрушения през 1945 г. мост „Франц Йозеф", днес известен като част от района около моста „Свобода".

Според експерти спадът на водите може да доведе до още открития – включително на потънали плавателни съдове, които е възможно да съдържат останки на загинали войници.