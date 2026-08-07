Турция, Саудитска Арабия и Пакистан подписаха споразумението за съвместна отбрана

Турция, Саудитска Арабия и Пакистан официално подписаха в петък споразумение за съвместна отбрана, съобщи Министерството на външните работи на Пакистан. Документът предвижда механизъм за взаимна защита, според който въоръжено нападение срещу една от трите държави ще се разглежда като нападение срещу всички.

Според изявлението на пакистанското външно министерство президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган и премиерът на Пакистан Мухамед Шехбаз Шариф са посетили Саудитска Арабия на 7 август 2026 г. по покана на крал Салман бин Абдулазиз Ал Сауд, пише turkiyetoday.

Саудитският престолонаследник и премиер Мохамед бин Салман е приел двамата лидери в двореца „Ал Сафа" в Мека, където се е провела срещата на върха за съвместна отбрана. По време на разговорите трите страни са обсъдили двустранните и тристранните си отношения, както и въпроси от общ интерес.

В изявлението се посочва, че тримата лидери, „водени от дългогодишните исторически връзки между трите държави, основани на трайните отношения на братство и ислямска солидарност", както и на споделените им стратегически интереси и военно сътрудничество, са подписали споразумение за съвместна отбрана.

Документът отразява „общия ангажимент на трите държави за допълнително укрепване на колективната им сигурност и за насърчаване на мира, сигурността и стабилността в региона и извън него", се казва още в съобщението.

Споразумението идва на фона на засилващо се военно и стратегическо сътрудничество между трите държави, които се стремят да разширят координацията си по въпроси на регионалната сигурност.