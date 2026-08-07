Най-голямата коралова гора в Егейско море е открита край Гьокчеада



Морски изследователи от Турция откриха край бреговете на турския остров Гьокчеада най-голямата коралова гора, установявана някога в Егейско море. Новината, съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз".

Шестчленният екип на Турската фондация за морски изследвания (TÜDAV) е локализирал кораловата гора на дълбочина от около 120 метра под морската повърхност в района между Гьокчеада и гръцкия остров Самотраки. Изследователите подчертават, че подводната структура е с дължина от над два километра, което я превръща в най-голямата, установявана някога в Егейско море.

Ръководителят на Фондацията професор Байрам Йозтюрк заявява, че откритието е резултат от 10-годишен труд и инвестиции, свързани със следеното и опазването на кораловите екосистеми. Той подчертава, че през последните години са провели редица научни изследвания и обучения на докторанти в тази област.

Кораловите гори действат като ключови екосистеми в дълбоките води, като осигуряват места за размножаване на различни морски видове и допринасят за въглеродния цикъл, отбелязва „Хюриет дейли нюз". Тези уязвими местообитания изискват непрекъснато научно наблюдение, за да се гарантира тяхното дългосрочно опазване срещу възникващите екологични заплахи в региона, пише БТА.