Американка, съдена за убийство на съквартирантка, почита паметта й с комедия в Единбург

Аманда Нокс, съдена и лежала 4 г. в италиански затвор, преди да бъде напълно оправдана за убийството на своя съквартирантка, представя комедийна пиеса в Единбург. Новината съобщи Асошиейтед прес и допълни че вече има петиция на спиране на спектакъла.

Премиерата е тази вечер на фестивала на изкуствата „Фриндж" в Единбург. Пиесата ще се играе11 поредни вечери на ежегодния форум за стендъп комедия, театър и мюзикъли.

Случаят е от преди 19 г. Нокс беше осъдена в Италия, а по-късно оправдана за убийството и сексуалното насилие над британската си съквартирантка Мередит Кърчър. Сега и се наложи да се защитава от обвиненията, че пиесата омаловажава насилието над жени.

Нокс, която сега е на 39 години, заяви в публикация в Инстаграм, че нейното представление „почита паметта на Мередит Кърчър и изобличава насилието, извършено както над нея, така и над мен".

Спектакълът е озаглавен Cartwheel („Колело") - препратка към твърденията в медиите, че Нокс е правила гимнастически колела в полицейския участък след смъртта на Кърчър. Продукцията е рекламирана като история за жена, която „наближава 40-те, балансира между майчинството и най-накрая намира време да изрази гнева си за несправедливото лишаване от свобода. Особено когато половината свят ѝ казва да го превъзмогне, а другата половина все още я смята за виновна".

Нокс е 20-годишна студентка в Перуджа, когато на 2 ноември 2007 г. Кърчър е открита намушкана в спалнята на апартамента, в който живеят заедно. Случаят мигновено попада в световните медии, а подозренията бързо падат върху Нокс и тогавашния ѝ приятел Рафаеле Солечито. Американката прекарва близо четири години в италиански затвор по време на разследването и първоначалния процес, преди да бъде освободена от апелативния съд в Перуджа. През 2015 г. Върховният съд на Италия окончателно оправдава двойката, припомня АП.

За убийството в крайна сметка е осъден Руди Херман Геде от Кот д'Ивоар, чието ДНК е намерено на местопрестъплението. Той излиза на свобода през 2021 г., след като излежава по-голямата част от 16-годишната си присъда.

След завръщането си в САЩ през 2011 г., Нокс се утвърждава като международен активист в подкрепа на несправедливо осъдените. Тя води подкаст със съпруга си, а миналата година издаде мемоарите си, озаглавени Free: My Search for Meaning.

Изявлението на Нокс в социалните мрежи е в отговор на интервю на сестрата на убитото момиче - Стефани Кърчър - пред Би Би Си, в което тя заявява, че постановката „легитимира и омаловажава насилието над жени". Макар да подчертава, че Нокс е свободна да продължи живота си, Стефани добавя: „Проблемът с този конкретен проект е, че е комедия. Въпросът не е в това дали хората я смятат за виновна или невинна. Ако някой друг правеше представление за Мередит, щях да се чувствам по същия начин. Очевидно е, че е още по-болезнен удар, тъй като инициативата идва точно от нея, но твърдо вярвам, че на подобно нещо не трябва да се дава трибуна".

Междувременно онлайн петиция за отмяна на спектакъла вече събра над 4400 подписа. В нея се посочва, че проектът „се присмива на ужасяващите събития около убийството и цели да превърне тази трагедия в развлечение".

Нокс обаче бе категорична: „Петиция за спиране на спектакъл, който никой не е гледал, въз основа на фалшиви обвинения, целящи да накарат една несправедливо засегната жена да замълчи, не е аргумент срещу Cartwheel". Тя допълни, че фестивалът в Единбург е перфектното място за подобно представление, посочва БТА.