Тайна група на ЦРУ в Куба работи за смяна на елита

Част от структурата били вербовчици на шпиони и киберспециалисти

ЦРУ е създало работна група, чиято цел е да притисне Куба да смени елита си и да отстрани антиамериканско настроени служители за сметка на лоялисти на президента на САЩ Доналд Тръмп. Това разкри “Ню Йорк Таймс”, позовавайки се на анонимни източници, запознати с работата на групата. Смята се, че тайната структура ще позволи на ЦРУ бързо да разположи още финансови, човешки и технически ресурси в Куба. Част от групата вече са оперативни служители по набиране на шпиони, разузнавателни анализатори и специалисти по кибероперации и тайно влияние.

През 1960 г. ЦРУ създава работна група за Куба, чиито членове ръководят неуспешното, подкрепено от агенцията нахлуване в Куба на следващата година в мястото, известно като Залива на прасетата. Настоящата група обаче има по-ограничена дейност - да сее раздор сред кубинския елит, за да замени антиамериканските хардлайнери с прагматици, готови да водят диалог с Тръмп.

“Тези намерения не са изненадващи, тъй като Куба отдавна е обект на шпионаж и дестабилизация от страна на ЦРУ, включително тероризъм”, коментира зам.-министърът на външните работи на Куба Карлос Фернандес де Косио. И допълни: “Въпреки всичко това Държавният департамент има наглостта да нарече Куба заплаха, защото упражнява правото си на законна самозащита”.

За разлика от 60-те години на ХХ в., когато предишната оперативна група е ръководела обучението и екипирането на партньорска сила от кубинци, която е започнала инвазията в Залива на прасетата, настоящата няма организирани кубински партньори. Не е позволено и да осъществява смъртоносни операции, макар че всяка структура на ЦРУ по своята същност е гъвкава - правомощията, под чието ръководство действа, може да бъдат променяни по всяко време от президента.

Преди дни “Политико” съобщи за засилване на разузнаването на САЩ в Куба, като това включвало разполагане на шпиони и агенти на територията на островната страна. Няма информация за това какъв реално е мащабът на операцията.

Смята се, че подобни стъпки са предвестник на няколко сценария. Възможно е например ЦРУ да пробва да убеди кубинците да се разбунтуват срещу правителството, а не се изключва и евентуална военна операция. Пред “Политико” един източник описа засиленото разузнавателно присъствие като важна тактическа стъпка, която теоретично би могла да проправи пътя за военна намеса, но САЩ все още нямат конкретни планове.