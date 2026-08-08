Зеленски за първи път в Белград, срещна се с Вучич

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Президентът на Украйна благодари на Сената на САЩ за приемането на пакет от нови санкции срещу Русия

Късно снощи украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Белград и се срещна със сръбския президент Александър Вучич. Зеленски кацна на летище "Никола Тесла", където бе посрещнат от сръбския министър на минното дело и енергетиката Дубравка Ханданович.

По-късно украинският президент вечеря със сръбския държавен глава, за което Александър Вучич съобщи в профила си в Инстаграм, пише БТА.

Днес започва официалната част от посещението на Зеленски в Белград, първото, откакто заема поста президент на Украйна.

Той ще бъде посрещнат с официална церемония, последвана от разговор на четири очи между двамата президенти и среща на делегации на Украйна и Сърбия.

Ще бъде подписан Меморандум за разбирателство между Министерството на земеделието, горите и водното стопанство на Сърбия и Държавната служба на Украйна за безопасност на храните и защита на потребителите относно сътрудничество в областта на здравето на животните и безопасността на храните, съобщиха от пресофиса на Александър Вучич.

Изявленията на Вучич и Зеленски пред медиите са насрочени за обедните часове.

Зеленски изказа благодарности на Сената на САЩ за приемането на пакет от нови, солидни санкции срещу Русия.

Горната камара на американския Конгрес прие с голямо мнозинство пакет от нови санкции срещу Москва. В подкрепа на санкциите гласуваха 86 сенатори, а против -11.

"Много сме благодарни на американския Сенат и на всеки, който подкрепя Украйна", написа Зеленски на английски език в профила си в социалната платформа Екс.

"Приемането на санкциите "Линдзи Греъм" плюс Закона за (санкции и срещу) Иран определено помага за увеличаването на натиска върху агресора, за да сложи край на своята безумна война срещу независимостта на нашия народ", добавя в публикацията си украинският държавен глава.

Законопроектът с пакета от санкции, носещ името на починалия внезапно миналия месец сенатор републиканец Линдзи Греъм, който беше поддръжник на Украйна, дава право на президента на САЩ да налага мита върху вноса от петте най-големи купувачи на руски петрол и природен газ, сред които са Китай и Индия.