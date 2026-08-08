Две тежки трагедии в борбата с пожарите в САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Огнената стихия в западните щати на САЩ взе нови жертви и превърна борбата с пожарите в поредица от трагедии.

Тежкотоварен хеликоптер, използван за гасене на горски пожари в щата Юта, се разби по време на операция. Федералната авиационна администрация на САЩ съобщи, че машината е паднала снощи, а съдбата на двамата души на борда засега остава неизвестна. Причините за катастрофата тепърва ще се изясняват.

Почти по същото време друга трагедия се разигра в щата Орегон. Там водач на булдозер е загинал сред пламъците, съобщават местните власти, пише Асошиейтед прес.

Хеликоптерът е бил един от седемте в акцията за потушаването на пожар, причинен от мълния на 27 юли в централната част на щата. Гражданската авиация потвърди, че хеликоптерът "Сикорски С64" се е разбил в Ричфийлд, Юта. Шерифската служба на окръг Севиър засега не е отговорила на запитване на АП относно инцидента.

Националният съвет за безопасност и ФАА ще разследват катастрофата, но техните екипи може и да не успеят да достигнат бързо до мястото на катастрофата, ако има огън в района, уточни Асошиейтед прес.

Огнената стихия обхвана площ от 427 квадратни километра. В 19 процента от нея пожарът е потушен, информират властите, пише БТА.

По време на акция за гасене на пожарите в Орегон е загинал 47-годишният Джейсън Инсайн, управляващ булдозер за дърводобивна компания. Пожарът в Райтс Спринг се е разраснал "неочаквано бързо", поскочиха от местната шерифска служба пред АП.