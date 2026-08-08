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Поне 5 души загинаха при катастрофа с автобус, камион и две коли в Бразилия

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Полиция СНИМКА: Архив

Катастрофа с автобус, камион и два автомобила е станала в Лузиания,  бразилския щат Гояс, предаде китайската новинарска агенция Синхуа, като се позова на местните власти. При инцидента най-малко петима са загинали, а десетки са ранени. 

Според военната противопожарна служба на щата сред жертвите са две жени с малко дете, които са били в автобуса, както и двама мъже от камиона. И петимата са починали на мястото на трагедията.

Говорителят на противопожарната служба Милсон Фернандеш каза, че смъртните случаи са констатирани от пристигналите екипи за спешна помощ.

В автобуса са се возили 48 души. Според предварителния доклад на пожарникарите най-малко осем души са в тежко състояние, а 25 имат леки травми, пише БТА. 

 

Полиция СНИМКА: Архив

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