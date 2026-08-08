Пентагонът отне достъпа до класифицирана информация на бивш министър на военновъздушните сили

Пентагонът отне правото на бившия министър на военновъздушните сили на САЩ Франк Кендъл на достъп до класифицирана информация. Забрани и да заема "всякаква длъжност, свързана с поверителност“, предаде Асошиейтед прес.

Тези мерки са заради твърдение на Министерството на отбраната, че Кендъл е разкрил секретна информация пред медиите за възможностите на президентския самолет "Еър Форс 1". Връзка имат и публикации от миналия месец, включително от "Ню Йорк таймс", че са налице проблеми в сигурността на новия самолет на американския президент, подарен му от Катар.

Кендъл заяви пред АП снощи, че е напълно озадачен от спирането на достъпа му, пише БТА.

"Винаги съм бил изключително внимателен и съм се стремял да не казвам нищо поверително. И, доколкото знам, не съм го правил“, заяви Кендъл. "Никой досега не ми е казвал нищо по въпроса, не съм наясно какво се твърди, че съм разкрил, и нямам представа какво би могло да бъде“, посочи той.