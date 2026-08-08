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Пентагонът отне достъпа до класифицирана информация на бивш министър на военновъздушните сили

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Франк Кендъл, командващ Военно-въздушните сили на САЩ СНИМКА: Сайтът на Военно-въздушните сили на САЩ

Пентагонът отне правото на бившия министър на военновъздушните сили на САЩ Франк Кендъл на достъп до класифицирана информация. Забрани и да заема "всякаква длъжност, свързана с поверителност“, предаде Асошиейтед прес.

Тези мерки са заради твърдение на Министерството на отбраната, че Кендъл е разкрил секретна информация пред медиите за възможностите на президентския самолет "Еър Форс 1". Връзка имат и публикации от миналия месец, включително от "Ню Йорк таймс", че са налице проблеми в сигурността на новия самолет на американския президент, подарен му от Катар.

Кендъл заяви пред АП снощи, че е напълно озадачен от спирането на достъпа му, пише БТА.

"Винаги съм бил изключително внимателен и съм се стремял да не казвам нищо поверително. И, доколкото знам, не съм го правил“, заяви Кендъл. "Никой досега не ми е казвал нищо по въпроса, не съм наясно какво се твърди, че съм разкрил, и нямам представа какво би могло да бъде“, посочи той.

Франк Кендъл, командващ Военно-въздушните сили на САЩ СНИМКА: Сайтът на Военно-въздушните сили на САЩ

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