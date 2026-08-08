Британската полиция поднови разследването за убийството на Ан Уидекъм

Звеното за борба с тероризма към британската полиция поднови разследването на опита за обир от миналата година в рамките на делото за убийството на бившия министър и депутат Ан Уидекъм. Тя беше видна фигура от партията "Реформирай Обединеното кралство" на Найджъл Фараж, предаде Ройтерс.

През април 2025 г. лондонската полиция получи сигнал за опит за обир на адрес в Голям Лондон. Тогава имаше разследване с участието на звеното за борба с тероризма, но до арести не се стигна и случаят беше закрит, пише БТА.

"След подновяването на разследването за опит за обир звеното за борба с тероризма към полицията за Лондон започна да работи по версия, която не е била разглеждана навремето и която може да има отношение към настоящия случай", заяви Вики Евънс, национален старши координатор по борбата с тероризма.

Полицията не предостави повече подробности за това как двата случая може да бъдат свързани.

Седемдесет и осемгодишната Уидекъм бе намерена мъртва в дома си в Югозападна Англия на 9 юли. Установи се, че тя е била нападната ден по-рано.

Британската прокуратура повдигна на 20 юли обвинение в убийство на 28-годишния Джошуа Кери. Полицията каза, че продължава разследването за политически мотив.