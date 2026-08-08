Шест частни острова в Халкидики и Кавала се продават за милиони евро

Шест частни острова в Халкидики и Кавала са обявени за продажба на цени между 3,1 и 11 млн. евро. Търсенето на подобни имоти започна да нараства след 2019 г. заради интереса към уединени почивки и инвестициите в луксозни туристически комплекси.

Най-скъп сред обявените имоти е Спалатрониси, разположен край Неос Мармарас в залива Торонеос. Островът е с площ 108 000 кв. м и се продава за 11 млн. евро. Според обявата на него могат да бъдат изградени жилища или малък хотелски комплекс.

В района на Палини остров с площ 106 500 кв. м е предложен за 6,2 млн. евро. Той е рекламиран като зелено място с „тропическа красота", където може да бъде построена вила с площ до около 350 кв. м, както и басейн, спортни игрища и други съоръжения за отдих.

Остров с площ 85 881 кв. м в района Стагира–Акантос, община Аристотел, се продава за 3,1 млн. евро и е представен като подходящ за изграждане на хотел.

За 8,4 млн. евро се предлага остров с площ 104 000 кв. м край Агия Кириаки в Ситония. Друг остров, разположен при Ормос Панагиас, е с площ 21 000 кв. м и цена 5,7 млн. евро. Според обявата теренът е подходящ за малък туристически комплекс.

В района на Неа Ираклица, община Пангео, в Кавала, се продава Фидониси, известен още като Ксерониси. Островът е с площ около 143 000 кв. м, а обявената цена е 3,5 млн. евро.

Въпреки интереса много от островите остават дълго време на пазара. Причината е сложната процедура по прехвърляне на собствеността, която изисква около 32 разрешителни и одобрения.

Освен разрешение от четири министерства, необходимо е съгласуване с Военноморските сили и Археологическата служба. Чуждестранните купувачи трябва да разполагат с гръцки данъчен номер, валиден паспорт и документи, доказващи произхода на средствата.

Цената на частния остров зависи от местоположението, достъпа, разстоянието до сушата, възможностите за строителство и наличието на вода и електричество. Значение има и дали в района са установени археологически находки или има ограничения, свързани с крайбрежната зона.