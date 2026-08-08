Полицията в Лондон призна за грешки, довели до убийствата на две жени и изнасилването на друга

Лондонската полиция, Британската транспортна полиция и Кралската прокуратура признаха, че са допуснали пропуски в начина, по който са се отнесли към престъпник, освободен под гаранция, докато нападенията му срещу жени са ескалирали до двойно убийство.

40-годишният Саймън Леви е сериен сексуален престъпник, който бил под наблюдение от полицията. Той беше признат за виновен за убийството на две жени и изнасилването на трета в Лондон.

Леви убил 53-годишната Карменза Валенсия-Трухильо през март 2025 г., а пет месеца по-късно и 39-годишната Шерил Уилкинс. 40-годишният мъж е изнасилил и трета жена през януари 2025 г., преди убийствата, на същия паркинг в Тотнъм, където по-късно Уилкинс е била намерена мъртва.

По време на съдебния процес в Олд Бейли съдебните заседатели научиха, че Леви има редица присъди за нападения над жени, датиращи от юли 2018 г., включително едно, извършено срещу служителка в затвора през 2022 г.

В съда било представено как Леви, който е от Тотнъм, избрал за мишени трите уязвими жени, които проституирали, за да си купят наркотици.

Той отказал да даде показания на процеса, но пледирал невинен по двете обвинения в убийство, както и по двете в изнасилване, умишлено причиняване на тежки телесни повреди и задушаване спрямо оцеляла жена.

Заседателите, които получили указания за вземане на решение с мнозинство по време на процеса, го признали за виновен по всички обвинения след 13 часа обсъждане.

Членовете на семействата на жертвите се разплакали при обявяването на присъдите, докато подсъдимият не показал никаква реакция.

Съдията Марк Лукрафт отложи произнасянето на присъдата за сряда, 12 август и остави Леви в предварителния арест.

Лондонският комисар по въпросите на жертвите Андреа Саймън, заяви, че е потресена от поредицата от пропуски при справянето с такъв рецидивист като Леви.

"Сега искам да видя как можем да разкрием всеки ключов момент, в който е имало възможност да се оцени опасността, която Леви представляваше за жените, от страна на всички участващи правосъдни органи, а не само от полицията, както и всеки критичен момент, в който е имало възможност за намеса", посочи тя пред BBC News.

Министърът по въпросите на престъпността и полицейската дейност Сара Джоунс заяви: „Фактът, че Леви е успял да нанесе толкова опустошителни вреди, след като е бил освободен от полицията и съда, е изключително тревожен. Това повдига сериозни въпроси, които изискват спешни отговори."

Тя посочи, че пропуските трябва да бъдат установени, за да не се повторят.

Хелена Крофт, главен изпълнителен директор на благотворителната организация StreetlightUK, посочи, че този случай е показал необходимостта жените, свързани със секс индустрията, да се третират като жени, изложени на риск от сериозно насилие.

Тя смята, че са били пропуснати възможности по отношение на изслушването на службите, работещи на предната линия, обмена на информация и пълноценното използване на специализирани организации, които са установили връзки с жените, изложени на най-голям риск.

Градската полиция в Лондон потвърди, че според нея смъртта на Уилкинс е могла да бъде избегната, ако не са били налице множество пропуски в работата по случая с Леви.

Метрополитанската полиция не е разгледала смъртта на Валенсия-Трухильо като убийство, въпреки че е арестувала Леви скоро след това и е открила неговата ДНК върху тялото ѝ, чак до момента, в който той е убил отново.

През февруари Леви бе осъден за сексуално насилие над 10 жени в лондонското метро и влакове, както и над женска надзирателка в затвора „Брикстън", като подробностите от този процес сега могат да бъдат разкрити за първи път.

„Саймън Леви е опасен и хищен престъпник", каза след обявяването на присъдите детектив-инспектор Нийл Джон от лондонската полиция.

„Престъпленията му са били преднамерени, жестоки и дълбоко потресаващи. По време на целия процес той прояви пълно безразличие към жертвите и оцелялата жена, въпреки че напълно съзнаваше трайното и опустошително въздействие на действията си", допълни той. И описа разследването като сложно и предизвикателно.

„Екипът ми и аз останахме непоколебими в своя професионализъм и всеотдайност", категоричен бе Джон/

Стоейки заедно с двете сестри на Уилкинс и дъщерята на Валенсия-Трухильо, той призова всички други оцелели жертви на Леви да се явят.

Децата на Валенсия-Трухильо казаха, че тя е била прекрасна личност, пълна с живот, и че е била много обичана членка на общността, която е обичала да танцува салса.

Семейството на Уилкинс заяви, че тя е била много обичана жена, за която всеки ден тъгуват онези, които са я познавали.

Полицията в Лондон съобщи, че от началото на разследването детективите са проучили множество насоки, включително в сътрудничество със съдебните лекари, за да установят дали Леви е отговорен за подобни неразкрити случаи, включително смъртни.

Полицията заяви, че макар все още да не е открила нищо ново относно Леви, значително е засилила обучението си и мерките за реагиране при насилие срещу жени и момичета, както и специализираните си услуги за подкрепа на жертвите.

Двама служители на Лондонската полиция (Met) са разследвани от Независимата служба за полицейско поведение (IOPC) във връзка с решението им от август 2024 г. да прекласифицират Леви от сексуален престъпник с висока степен на риск в такъв със средна степен на риск.

На един полицейски служител е било връчено уведомление за грубо нарушение, а на един детектив-сержант – уведомление за нарушение.

IOPC заяви, че ще разследва как е бил наблюдаван Леви от първата му присъда през септември 2021 г. до ареста му през септември 2025 г.

„Проучваме дали са могли или е трябвало да бъдат предприети мерки, за да се предотврати повторното му престъпление, и дали всички служители, участвали в наблюдението му, са спазвали политиките, процедурите и обучението."

IOPC подчерта, че уведомленията сочат, че действията на полицейските служители са обект на разследване и не означават, че ще последват дисциплинарни производства.

Разследването ще проучи също така дали могат да се извлекат поуки или да се въведат промени на индивидуално, полицейско или национално ниво.

Британската транспортна полиция (BTP) съобщи, че двама от нейните служители са били преместени на други длъжности поради некомпетентност при разследването на случая.

„Ясно е, че са пропуснати възможности за ускоряване на разследването и ние сме променили процедурите си, за да отстраним тези проблеми, с цел да гарантираме, че рецидивистите се разглеждат оперативно, а свързаните престъпления се третират с по-голям приоритет", посочи заместник-началникът на BTP Чарли Дойл.

Лиза Рамсаран, главен прокурор на CPS, заяви: „Нашите действия не отговаряха на стандартите, които жертвите, семействата и обществеността имат право да очакват".

„По-конкретно, имаше моменти, в които бихме могли и би трябвало да възприемем по-твърд подход към исканията за освобождаване под гаранция, въз основа на наличната информация. Не можем да знаем какви решения биха взели съдилищата, ако бяха представени различни или по-силни аргументи. Но признаваме нашата отговорност и съжаляваме за констатираните от нас пропуски", каза тя.

Делата са били разгледани на фона на значителен натиск върху наказателната съдебна система, включително претоварени съдебни графици, закъсняла или непълна информация, както и необходимостта от бързо вземане на решения от страна на институциите.

Макар това да не намалява отговорността за допуснатите пропуски, тя подчерта, че е важно да се разберат обстоятелствата, при които те са възникнали.

Посочи още, че се въвеждат мерки за засилване на обучението, подобряване на надзора върху делата и усъвършенстване на процедурите за определяне на гаранция и оценка на риска при разследвания на тежки сексуални престъпления.

Леви нападнал трите жени, докато бил под гаранция за сексуални нападения във влакове в Лондон и впоследствие извършил още нападения в обществения транспорт.

Рамсаран обясни как през февруари Леви бил осъден за сексуално насилие над 10 жени в лондонското метро и във влаковете.

„Нищо не може да поправи нанесената вреда, но се надяваме, че тези присъди ще осигурят донякъде справедливост", заяви тя.

По-рано тази година 40-годишният Леви беше признат за виновен от съдебни заседатели в Кралския съд на Лондон за сексуален тормоз над 10 жени в метрото и над 11-та, докато е бил в затвора.

Подробностите по този процес вече могат да бъдат оповестени след осъждането му в съда „Олд Бейли".

Престъпленията са извършени през април 2022 г. в затвора, а след това са последвали нападенията в метрото между 24 октомври 2023 г. и май 2025 г.

Той вече беше осъден за сексуално посегателство над две жени през 2018 г., поради което се е намирал в затвора през 2022 г.

Сексуалният престъпник загубил зрението на едното си око при нападение през май 2024 г. и се възползвал от това, твърдейки, че частичното му зрение го карало да се клати на краката си и че всеки контакт в препълнените влакове е бил случаен.

Тактиката на Леви била да завърже пуловер или суитшърт около кръста си, да си привърже ръката и след това да се обърне към жертвата си с ръката си изцяло или частично покрита, за да може да я опипва.

Не мина много време, преди да разбера, че нападателят ми вече е бил известен на полицията за сексуално насилие и е осъден сексуален престъпник. Не можете дори да си представите ужаса, който изпитах, когато чух това. Как е възможно на мъж, който прави това толкова често и толкова нагло, да му се позволява да повтаря нападенията си?", разказа пред съда една от жертвите на нападенията в метрото.

„Това ме караше да се чувствам още по-несигурна; възможността да се сблъскам отново със Саймън Леви ме изпълваше със страх, а мисълта, че той ще нанесе вреда на още жени и че ще има много повече жертви, беше немислима", сподели още тя.

По време на заседанието за произнасяне на присъдата през юни по делото за нападенията в метрото съдия Майкъл Еванс каза на Леви: „Вие бяхте в метрото с една-единствена цел – да извършите сексуални посегателства срещу жени."

Леви беше осъден по 11 обвинения за непристойно посегателство, включително за хващането на надзирателката през 2022 г., и получи удължена присъда, състояща се от шест години лишаване от свобода и три години пробация.