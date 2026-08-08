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Тръмп: Национален позор е спирането на строителството на балната зала в Белия дом

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Тръмп е разочарован от съдебното решение за спирането на строитеството на проектираната от него бална зала в Белия дом. СНИМКА: РОЙТЕРС

Американският президент Доналд Тръмп е крайно разочарован от съдебното решение на Апелативен в САЩ. То постанови да бъде спряно спряно строителството по негов проект на балната зала в Белия дом, предаде Франс прес.

Апелативен съд постанови, че Тръмп не може да построи спорната си бална зала в Белия дом без одобрението на Конгреса на САЩ, информира по-рано ДПА.

"Това решение, взето, когато голяма част от работата вече е завършена, е заплаха за националната сигурност на най-високо ниво. То е и национален позор“, написа държавният глава на САЩ в своята социална платформа Трут соушъл, пише БТА.

В петък Апелативният съд на САЩ блокира проекта на президента на САЩ за бална зала в Белия дом на стойност 400 млн. долара. Федералният апелативен съд разпореди на администрацията на Тръмп да спре строителството на балната зала на мястото на събореното Източно крило на Белия дом. Съдът потвърди временната заповед, извоювана от Националния тръст за опазване на историческото наследство.

Администрацията твърди, че проектът е необходим за провеждането на големи официални събития и за осигуряване на сигурността на Белия дом. Това е най-мащабната от инициативите на Тръмп за преобразуване на пейзажа на правителствените сгради и националните паметници в централната част на Вашингтон.

Тръмп е разочарован от съдебното решение за спирането на строитеството на проектираната от него бална зала в Белия дом. СНИМКА: РОЙТЕРС

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