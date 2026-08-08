Новият президент на Колумбия обеща силна борба с престъпността, след като положи клетва

Късно снощи Абелардо де ла Есприеля положи клетва като президент на Колумбия, предадоха Франс прес и Ройтерс. В първата си реч като държавен глава адвокатът милионер с десни убеждения обеща енергична борба срещу трафика на наркотици и предприемането на строги финансови мерки с цел възстановяване на доверието в икономиката на страната.

"Това е повратен момент в политиката на южноамериканската страна, който укрепва връзките със САЩ и на практика слага точка на мирните преговори, водени от левия предшественик на Де ла Есприеля - Густаво Петро, с бунтовническите фракции", посочва АФП.

"Кълна се пред Бог и обещавам на народа вярно да спазвам Конституцията и законите на Колумбия“, каза 48-годишният президент, който прохожда в политиката, по време на церемонията в Кали.

Избран през юни след балотаж с кандидата на левицата Иван Сепеда и представляващ крайната десница, той е подкрепян от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Във встъпителната си реч Абелардо де ла Есприеля, на чието полагане на клетва присъстваха и кралят на Испания Фелипе Шести и аржентинският президент Хавиер Милей, обяви намерението си да съживи петролния и газовия сектор, посочва Ройтерс.

"Дойдох, за да се впусна заедно с народа в най-дълбоката трансформация на нашата съдба“, каза Де ла Есприеля по време на церемонията във военната база на батальона "Пичинча" в Кали, пише БТА.

"Изпращам категорично послание към колумбийския народ: време е да се възстановят редът, авторитетът и свободата. Членовете на престъпни банди и наркотерористични групи имат два избора - да се подчинят на върховенството на закона или да се изправят пред решителния отговор на колумбийската държава и нейните сили за сигурност“, добави той в 75-минутната си реч, посочвайки, че вариантът за мирни преговори с въоръжени групировки е "напълно изчерпан“.