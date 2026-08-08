Руски въздушни удари около Киев убиха четирима души, сред които и дете (Обновена)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руските въздушни удари тази нощ около Киев убиха четирима души, включително дете. Информацията бе предадена от Франс прес, която се позовава на началника на градската военна администрация Тимур Ткаченко.

Той съобщи в канала си в приложението Телеграм за щети на три места в град Бровари, североизточно от столицата.

Падащи отломки са нанесли щети на сгради, някои от които жилищни, уточни Ткаченко, пише БТА.

"Трима души са загинали, включително дете. Още трима са ранени. И сред тях има дете“, добави той, без да уточнява дали става въпрос за атаки с дрон или ракета.

Междувременно са ранени четирима души.

По-късно през нощта около 10 експлозии отекнаха в украинската столица Киев след предупреждение за руски балистични ракети. Военната администрация на Киев призова жителите да се отправят към укритията заради "въздушна тревога вследствие на руско нападение с балистични ракети".

В сряда най-малко 20 души бяха убити при руски нощни въздушни удари срещу Киев и околностите му.

Украинските противовъздушни системи не успяха да неутрализират никакви ракети поради липса на прехващачи, които Володимир Зеленски призовава западните си съюзници да осигурят.