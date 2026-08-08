Турист поискал да купи малолетно момиче на остров Крит

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Турист е поискал да купи малолетно момиче в курорта Агия Пелагия край Ираклион на остров Крит, алармират гръцки медии. Случаят предизвика силно обществено възмущение, след като запис от охранителна камера беше разпространен в интернет.

Според подадения сигнал мъжът влязъл в туристическа агенция и попитал служителката колко пари иска, за да му даде детето, което седяло пред офиса, като първо я попитал дали говори френски, а след това отправил шокиращото предложение.

Момичето е дъщеря на съсед на собствениците и често посещавало агенцията, за да прави компания на служителката. По време на инцидента в района нямало много хора, което допълнително разтревожило присъстващите.

Собствениците уведомили гръцката полиция и предоставили информация за хотела, в който се предполагало, че е настанен мъжът. Сигнал е подаден и до ръководството на хотела.

Туристът все още не е открит. Семейството възнамерява да подаде официална жалба срещу него.

Собствениците на агенцията разпространили видеозаписа в социалните мрежи, като подчертават, че целта им не е саморазправа, а повишаване на обществената чувствителност към безопасността на децата.

Те призоваха родителите да разговарят с децата си и да ги учат как да реагират при съмнително поведение или предложение от непознат, тъй като подобни случаи могат да се случат навсякъде и по всяко време.