ЕК: Социалните мрежи не овладяха дезинформацията в Сеута

Европейската комисия отправи остри критики към „ТикТок" и „Мета" за начина, по който са реагирали на вълната от дезинформация по време на последната мигрантска криза в испанския анклав Сеута в Северна Африка. Заместник-председателката на ЕК, отговаряща за технологичния суверенитет, Хена Виркунен заяви, че социалните мрежи трябва да поемат по-голяма отговорност и да засилят контрола върху подвеждащото съдържание в моменти на кризи, предаде ДПА.

Изглежда, че социалните мрежи са изиграли значителна роля при масовото преминаване на мигранти от Мароко в Сеута през последните седмици. Много мигранти заявиха, че клипове и послания в социалните мрежи са показвали, че обикновено здраво охраняваната граница ненадейно се е отворила. Бързо се е разпространила и информацията, че в Сеута е имало подготвени места за настаняване и че мигрантите са щели да могат да продължат към основната част на Испания, пише БТА.

ЕС сега планира да следи популярните социални мрежи, за да се подготви за подобно развитие на ситуацията.

След извънредна среща на държавите от ЕС тази седмица, представителите им заявиха, че системите за ранно предупреждение могат да бъдат допълнително развити, включително чрез наблюдение на социалните мрежи, за да се подобри общата оценка на блока на нововъзникващите ситуации.

Платформите трябва да действат решително, за да запазят целостта на дигиталното пространство, особено по време на кризисни ситуации“, написа снощи Виркунен в социалната мрежа “Екс” след среща с представители на “ТикТок” и “Мета”.

„Мониторингът трябва да се увеличи, а сътрудничеството с проверяващите фактите организации – да се засили“, добави тя.