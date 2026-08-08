Саймън Стийл пред КМГ: Време е климатичните ангажименти да се превърнат в действия

Зачестяващите горещи вълни, суши, проливни дъждове и горски пожари показват, че последиците от изменението на климата вече са реалност за целия свят. „Никой не може да остане извън тяхното въздействие", заяви пред Китайската медийна група Саймън Стийл, изпълнителен секретар на Секретариата на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (UNFCCC), по време на посещението си в Китай.

Стийл посочи родината си Гренада като пример за уязвимостта на малките островни държави. Преди две години ураганът „Берил" е повредил или разрушил около 98% от сградите на острова.

Говорейки за китайския опит в борбата с изменението на климата, Стийл открои на първо място силната политическа воля и последователното изпълнение на поетите ангажименти. Той отбеляза, че Китай е постигнал целите си за инсталирани мощности от вятърна и слънчева енергия шест години по-рано от първоначално планираното.

Според него важен урок за други държави е начинът, по който Китай превръща политическите решения в практически действия чрез инвестиции в технологии, мащабно производство, развитие на вътрешния пазар и създаване на работни места. Благодарение на своя мащаб и иновационен потенциал Китай влияе върху световните пазари, стимулира технологичния напредък и допринася за понижаването на цените на чистите енергийни технологии.

„Сега е време написаните ангажименти да бъдат превърнати в реални действия", подчерта Стийл. По думите му справянето с изменението на климата е обща задача на човечеството, която изисква многостранност и международно сътрудничество.