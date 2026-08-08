КМГ: Изложение представя над 10 000 продукта за здравословен начин на живот от Гуандун и Макао

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В Специалния административен район (САР) Макао в Китай се откри панаирът на марковите продукти от Гуандун и Макао за 2026 г., който привлече рекорден брой изложители, съобщава „Синхуа", цитирана от Китайската медийна група.

Изложението, чиято тема е „сребърната икономика" и „здравословният начин на живот", ще продължи четири дни, обхваща площ от близо 13 000 квадратни метра и включва шест тематични изложбени зони, в които са събрани близо 460 изложители, представящи над 10 000 продукта от страната и чужбина.

Според организаторите по време на изложението ще се проведат над 80 съпътстващи дейности, включително форуми, сесии за установяване на контакти, сценични представления и практически работилници.

Събитието се организира съвместно от IPIM и Министерството на търговията на провинция Гуандун.